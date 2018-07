Las asociaciones vecinales del centro presentan 40 propuestas de mejora de la ciudad

Aparcamientos públicos a precios razonables, más zonas Acire, escalonar la llegada de cruceros, un parque de vivienda pública, una normativa sobre músicos callejeros y una mejora de la limpieza. Estas demandas forman parte del escrito de 40 propuestas para mejorar Palma que los vecinos de las ocho asociaciones del distrito centro han formulado al Ayuntamiento. Las asociaciones vecinales se han unido para iniciar un diálogo entre los distintos barrios y con el Consistorio que permita aplicar medidas que mejoren la ciudad.

Edita Navarro, de la asociación de vecinos de Sa Calatrava, afirma que las agrupaciones veicnales han decidido dejar atrás los temas sobre los que no están de acuerdo para impuslar las propuestas comunes. La necesidad de contar con precios razonables para poder aparcar y de reforzar las zonas Acire para mejorar la circulación o la descentralización de los recorridos turísticos son algunas de las ideas comunes de los vecinos de los barrios del centro. Manel Doménech, de la asociación de vecinos de Can Amunt, considera imprescindible que la ciudad tome medidas para no convertirse en un parque temático.

Sobre el alquiler turístico en la ciudad tienen opiniones divergentes, pero todos coinciden en algo. La inspección es un tema pendiente. Los vecinos esperan que las propuestas permitan elaborar un plan de trabajo a través del Consejo Territorial del Distrito centro y que las que se tomen en consideración puedan ser debatidas en el pleno municipal.