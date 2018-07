Concurso de acreedores para Made EGS

Hace unos días sabíamos que se acumulaban seis nóminas sin pagar y no había carga de trabajo para Made Engineering and Global Services. Esta es la situación por la que pasa esta sociedad Made EGS que en 2015 se separó de Isowat Made por decisión de la dirección de la empresa. Entonces denunciaban esta situación que no les llevaba a ninguna parte pero ahora, parece que al menos tienen una vía que negociar y estudiar puesto que acaban de entrar en concurso de acreedores y se les ha trasladado la opción de poner en práctica un ERE o un ERTE. Esto es lo que se estudiará estos días a la vez que lo hace también la empresa medinense Isowat Made.

Esta empresa llegó a contar con 25 trabajadores pero la situación actual afecta ahora a unos 12 que tienen su sede laboral en Valladolid y que pasan por los mismos problemas que los trabajadores de Made en Medina del Campo.