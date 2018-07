Més denuncia que los menorquines áun no pueden tener la tarjeta de viajes de Palma

La tarjeta de transporte público en Palma a precio de residente para los menorquines aún no existe por mucho que el acuerdo político se haya anunciado. Así lo denuncian desde Més per Menorca que, además, critican que si alguien la quisiera debería ir hasta la sede del Consell de Mallorca a buscarla y no en alguna sede administrativa de Menorca.

Martí apunta también que si no se resuelve el problema del transporte público para los menorquines que se desplazan a Palma su formación bloqueará el aparcamiento gratuito en Son Espases y otros recintos sanitarios.