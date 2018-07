El SUP exige un protocolo de actuación que evite contagios de enfermedades infecciosas

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) demanda al ministerio la puesta en marcha de un protocolo para que los policías que realizan los servicios de atención a inmigrantes lo hagan con las mayores garantías posibles.

Tal y como explica el secretario general, César Calim, el pasado día 2 se dotó a los agentes de Motril y de la Jefatura de Granada de nuevas mascarillas y guantes largos después de las denuncias del sindicato por la falta de medios de autoprotección para evitar el contagio no sólo de la sarna, como ya ha ocurrido en alguna ocasión, sino también de otras enfermedades infecto-contagiosas.

De la misma manera que han solicitado más protección para los abogados que atienden a inmigrantes, "que no usan ni guantes ni mascarillas y que se traslada a inmigrantes menores contagiados en vehículos camuflados que luego no son desinfectados", afirma el secretario general del SUP, César Calim.

El SUP recuerda que "debido al gran número de inmigrantes que llegan las costas de Motril, se está alojando a muchos de ellos en un pabellón deportivo a las afueras de esta localidad, sin ser desinfectados una vez son trasladados a otros destinos".

En suma, el SUP denuncia que el control sanitario al que son sometidos los inmigrantes no es el mejor posible y como ejemplo, relata que la pasada semana entró una patera en la que los inmigrantes fueron etiquetados como sanos, pero unas horas después dos de ellos tuvieron que ser trasladados por estar infectados de tuberculosis y sida.

Igualmente solicitan más medios materiales para la Policia Nacional.