La Federación empuja al Lorca FC a seguir en Segunda B y frena la ilusión del Yeclano

El Lorca FC podría seguir compitiendo en Segunda B. Pese a que la Federación Murciana anunció el pasado jueves que Xu Genbao había comunicado la renuncia a la categoría y que el Yeclano Deportivo ocuparía su vacante, la Federación Española tiene otro planteamiento. Desde Las Rozas no están por la labor de llevar a cabo este intercambio de plazas y es que, de fondo, el problema está en los 400.000 euros que tiene pendientes de pago con la Federación Española la entidad del Artés Carrasco. La RFEF no acepta la renuncia del Lorca FC alegando que está fuera de plazo y ha marcado una nueva pauta: el 31 de julio es el límite, si se abonan, el Lorca FC sigue en Segunda B; de lo contrario, la plaza saldrá a subasta.

El Yeclano Deportivo, que se veía en Segunda B desde el pasado jueves, sería el primer equipo al que se le ofrecería esta opción, pero en el Altiplano el cuadro azulgrana no puede permitirse pagar dicha cantidad. En el Lorca FC se baraja alguna solución de emergencia, como intentar convencer a Xu Genbao de seguir otra campaña gracias al millón de euros que recibirá en concepto de ayuda por descenso a Segunda B. De hecho, el club blanquiazul emitió un comunicado horas antes en el que se apostaba por intentar evitar la desaparición. Ocho días más de plazo para que el Lorca FC no salga de la Segunda B... pero si no lo consigue parece difícil que el hueco sea para el Yeclano Deportivo, pese a que la Federación Murciana defiende el derecho a dicha plaza. La Federación Española no piensa de la misma forma.