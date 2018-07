F. Fraga: "La política de enchufes nunca se fue"

El portavoz provincial del PSdeG en Ourense, Francisco Fraga, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Ourense epara revisar las mociones que su partido presentará en el próximo pleno provincial.

Durante la entrevista, Fraga a reclamado al PP que investigue por qué se tardaron 15 días en implementar el acuerdo del ente provincial que introducía una serie de rebajas en el aparcamiento del CHUO; medida que debería aplicarse desde el uno de julio. Un retraso que, a juicio del portavoz de la oposición, sólo podría haberse ejecutado con el beneplácito del presidente provincial.

Asimismo, el socialista revisaba la reciente sentencia del TSXG que anula un concurso de 69 plazas en la Diputación por irregularidades en el proceso. Un fallo que ratifica la sentencia de primera instancia, donde se recoge que las plazas estaban convocadas con unos requisitos que solo cumplían las personas que acabaron ganándolas, impidiendo que cualquier otro opositor pudiera presentarse o acceder a ellas. Una demostración, a juicio de Francisco Fraga, de que la política de enchufes nunca se ha ido del ente provincial.

Asimismo, los socialistas pedirán exxplicaciones sobre las carencias que están registrando los servicios de pediatría de varias comarcas de Ourense este verano. Unos recortes que obligan a las familias a desplazarse, ya que no hay pediatras para atenderles en los centros de salud de proximidad. El SERGAS ha argumentado que no encuentra profesionales para cubrir las vacaciones, pero Francisco Fraga cree que, si no hay protesta vecinal, podría tratarse de un recorte temporal que mutaría en permanente.

