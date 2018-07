UGT apoya y acompaña a los alcaldes del norte de la provincia en su reunión con el Consejero de Sanidad

UGT entiende que hoy la situación del norte de Palencia en materia de atención sanitaria es crítica, sobre todo en la Zona básica de salud de Aguilar y la de Cervera, pero esto no tiene nada de nuevo. La Consejería de Sanidad lleva años gestionando un modelo de Atención Primaria basado en el “recorte” económico, que abarca tanto los Recursos Humanos como los recursos materiales y tecnológicos.

Este sindicato viene denunciando desde hace años la falta de una política que gestione la Atención Primaria, porque la pretensión viene siendo de no hacer nada, de no gestionar para dejarla morir sin grandes escándalos, pero el escándalo ha llegado definitivamente y el presente es absolutamente preocupante.

Vemos así, como el Centro de salud de Cervera, de nueve profesionales médicos que figuran en plantilla, en la práctica hay días que están trabajando dos o tres médic@s para toda la zona básica de salud. En Aguilar de Campoo, con 11 profesionales médic@s de plantilla, hay muchos días que están dos, tres o cuatro para una población que se triplica en estas fechas de verano. La falta de previsión es tan grave, que no se han preocupado que tienen un hecho cultural como las Edades del Hombre, que aumentan aún más la población.

Nos cuentan además los trabajadores que con el cierre de las urgencias del consultorio de Barruelo de lunes a viernes, se producirán más avisos domiciliarios por lo que la responsable de enfermería del Centro de Salud de Aguilar ha solicitado una enfermera a mayores para reforzar la atención continuada en dicho centro, solicitud que ha sido denegada por la Dirección de Enfermería de Atención Primaria.

Aquí no valen excusas, el Centro de Salud de Aguilar es un polvorín, y si la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia no toma medidas urgentes encaminadas en primer lugar a resolver cuestiones de organización y planificación de los calendarios de guardias respetando los derechos que asisten a los trabajadores, veremos cómo el personal médico de Área se irá y lo que es peor no querrán venir otros.

Y como propuesta de futuro UGT planteó en la reunión con el Consejero, un Plan que fije plantillas en zonas de difícil cobertura. Ahora ya toca tomar decisiones valientes y trabajar una iniciativa que pase por los puntos siguientes: Dotar de una mayor resolución a los Centros de Salud con la incorporación de tecnología y mejores cauces de comunicación con Atención Especializada. La tecnología que existe es mala, pobre y lenta e incentivos económicos y de baremo, para hacer atractivos estos puestos, tanto sanitarios como no sanitarios.