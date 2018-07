La tasa de pobreza se reduce un 7,8%

El consejero Miguel Laparra ha realizado un balance muy positivo de los tres años de trabajo de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y del cambio de Ejecutivo, “evidenciado”, según ha indicado, en una “mejora generalizada” de los indicadores de resultados con los que trabaja el departamento: 10.857 personas menos en paro, con la tasa de desempleo más baja de todo el Estado; 4.367 personas dependientes más atendidas (un incremento del 50%); 10 millones más destinados a complementar las pensiones de viudedad y resto de pensiones bajas (con 6.000 personas con pensiones bajas más con derecho a este complemento gracias a la nueva ley); reducción de un 7,8% de la tasa de riesgo de pobreza siendo la Comunidad Autónoma con menor pobreza de España y habiendo disminuido más del doble que la media española; impulso a la mayor inversión nunca hecha en Navarra para la promoción de 524 viviendas públicas de alquiler social; o un incremento del 20,33% de los recursos destinados a políticas de infancia y familia.

Sin embargo, el Vicepresidente ha afirmado que “lo que queda por hacer sigue siendo muy importante”. Trabajamos a buen ritmo para completar proyectos muy importantes en esta legislatura, a la vez que vamos a dejar planificado el trabajo en aquellas materias que por su importancia deben transcender una sola legislatura. Lejos de dar por terminada la legislatura, queda un año clave".

Ha destacado que Navarra tiene 10.857 personas en desempleo menos, es la Comunidad Autónoma con menor tasa de paro, y contamos con 24.268 personas más afiliadas a la Seguridad Social que al inicio de la legislatura. Sin duda se trata de un mérito de la toda la sociedad, de empresas y trabajadores, y a la que las políticas expansivas del Gobierno de Navarra han contribuido positivamente.

Especialmente importante, ha dicho, ha sido el incremento en el número de personas en situación de dependencia que reciben algún tipo de servicio y/o prestación. “En tres años tenemos a 4.367 personas más atendidas, lo que supone un incremento de un 50%”, ha destacado Laparra. Igualmente, como aspectos relevantes podemos citar “la equiparación de las desgravaciones fiscales de las personas dependientes a las personas con discapacidad, la recuperación de varias compatibilidades de prestaciones para la dependencia, o la firma de un nuevo convenio en el sector de la discapacidad y enfermedad mental con mejoras en la condiciones laborales e importantes inversiones en la calidad de los servicios”.

En cuanto a las personas mayores, sin duda el principal avance ha sido la nueva Ley que garantiza a todo pensionista con pensiones inferiores al SMI de 2017, recibir esa cantidad vía deducciones fiscales.

En el ámbito de familia y menores, podemos subrayar el incremento de un 20,33% de los recursos, mejorando todos los programas de atención a la familia y a menores en situación de vulnerabilidad.

Laparra ha destacado que “la mejora en la inversión social comienza a dar sus frutos”. Con el último dato disponible de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017, Navarra ha reducido su tasa de pobreza un 7,8%, siendo la comunidad autónoma con menor tasa, y a mayor distancia que el año anterior. Igualmente reseñable es medir la tasa de pobreza según el PIB per cápita de cada comunidad. Navarra pese a ser la tercera comunidad en riqueza per cápita, es la comunidad con menor tasa de pobreza, con una distancia respecto a Madrid como comunidad más rica de 8,2 puntos porcentuales menos. “Estas cifras reflejan, sin duda alguna, que no basta con el desarrollo económico para combatir la pobreza. Es necesario apostar por las políticas sociales para lograr una sociedad más justa, más igualitaria y con menores índices de pobreza.”

En cuanto a la vivienda, tres han sido las prioridades: la ampliación del parque de vivienda de alquiler social a menor precio, impulsar la rehabilitación y apoyar a la gente joven en sus procesos de emancipación y acceso a una vivienda. Con ello se persiguen varios objetivos fundamentales: avanzar hacia el reconocimiento efectivo del derecho de todas las personas a una vivienda digna, a la par que se genera empleo y se avanza en la sostenibilidad ambiental.