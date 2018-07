'A la gente le motiva el proyecto por venir a Salamanca'

Con el verano ya avanzado se van conociendo nuevos nombres y detalles en torno al proyecto del Club Baloncesto Tormes, equipo charro que militará en la categoría de LEB Plata en este curso 2018/2019. Varios son los jugadores que, gracias al acuerdo del club charro con el Montakit Fuenlabrada, recalarán en la entidad salmantina.

Algunos de ellos, caso de Jacob Round y Osas Ehigiator, ya están integrados en el nuevo proyecto. Aprovechando estos fichajes y el los preparativos de una campaña que parece ilusionante, el técnico del equipo, Jandro Zubillaga, atiende a la SER.

Durante la conversación, Zubillaga habla de ilusión, esa que poco a poco se perdió en la capital charra por el baloncesto masculino. 'No sé cómo será la máxima ilusión por un proyecto, lo que sí puedo decir es que después de la historia de la ciudad con este deporte, el masculino, me sorprendía que en Salamanca no hubiera repuntado este deporte'. 'La gente llega pabellones en otros lugares'.

Parece que el proyecto provoca en algunos jugadores sensaciones comunes de motivación. Zubillaga lo detalla: 'a la hora de hablar con unos y otros, motiva el venir a Salamanca, la tradición de baloncesto de la ciudad, y eso se aplica a la gente joven y a la gente de Salamanca; y en general, a la gente con talento', asegura el técnico.

Sobre lo que se verá en la pista de Würzburg -los viernes, a las 20h45 como norma general-, será un 'juego rápido y directo', sin especulaciones. 'A mí me gusta que haya ligas en las que la juventud tiene oportunidades'. Pero eso sí, otro detalle es evidente: 'siempre tiene que haber algún veterano que tire del equipo'.

Sobre el roster que poco a poco se va conociendo (este lunes se anunciará una incorporación charra, según dio a conocer el club), 'hay que integrar a la gente que venga con la cantera'. 'Se hará un proyecto chulo'. 'Hay jugadores del club decididos, otros se vendrán incorporando, aunque hay buena base'.

En torno al 22 de agosto, según detalló el míster a esta emisora, está previsto que se incorporen a los entrenamientos los jugadores, aunque esa fecha variará en función de cómo se configure todo. El CB Tormes 18/19, en marcha.