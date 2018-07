Guridi tendrá que estar seis meses más de recuperación

Los problemas crecen para Jon Guridi. El joven 'potrillo', uno de los jugadores más prometedores que ha dado la cantera de Zubieta para el centro de campo en los últimos años, no termina de dar el salto definitivo para entrenar con el primer equipo por culpa de una lesión de rodilla que se produjo, curiosamente, el día de su debut como titular en un partido de Primera con el primer equipo en Vitoria. Cuajó un buen papel, pero terminó lesionado y tuvo que pasar por quirófano de "una osteocondritis disecante en el cóndilo femoral interno de la rodilla derecha de grado IV, con un fragmento óseo desprendido", según el parte médico de la Real. Eso ocurrió un 6 de abril de 2017. Desde entonces no ha podido volver a entrenar con el grupo y no termina de poder ejercitarse con normalidad, ni siquiera en solitario. Ha pasado ya un año y cuatro meses, por lo que el club donostiarra ha decidido poner en marcha un novedoso programa de adaptación a la competición que le llevará a estar otros seis meses alejado de los terrenos de juego, recuperándose.

Se trata de un revés importante para el joven jugador realista, que había empezado la pretemporada al margen del grupo sólo por precaución. Pero no termina de superar sus problemas de lesiones, hay días en los que, incluso, no puede saltar ni al césped, y debe quedarse en el gimnasio, porque sufre sobrecargas del esfuerzo del día anterior. Eso ha llevado al nuevo equipo de trabajo introducido en el club por Roberto Olabe, el director de fútbol, a estudiar su caso de forma concienzuda y con el preparador físico de cargas, estudiando todas las variables, recomendarle un programa especial individualizado para ver si de esta forma puede volver a trabajar con normalidad y sin molestias. No se contempla la opción de que vuelva a ser operado.

El programa ha sido desarrollado por la Estructura de Salud y Rendimiento del Club le ha planificado un programa para una evolución progresiva hasta el objetivo final, completar el ciclo de entrenamiento y competición de forma efectiva y semanal, ante la imposibilidad de entrenar regularmente y poder competir sin molestia alguna. Consiste en "una adaptación progresiva de la carga en cuanto a volúmenes e intensidades de trabajo, orientada a una reincorporación a la competición sin molestias y de forma escalonada", según explica el club donostiarra, que señalada además que el programa le llevará a compartir sesiones entre el primer equipo y el Sanse, con quien realizará el trabajo de campo y comenzará a competir, complementando el trabajo con sesiones individuales y siempre bajo la supervisión de los técnicos del primer equipo.