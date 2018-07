Gero Rulli: "Me quedo"

Gero Rulli se queda en la Real Sociedad. Así de claro lo ha dejado el portero argentino este mediodía en Zubieta, donde ha roto su silencio este verano para explicar las declaraciones que hizo en su país sobre su vuelta a Argentina en Boca Juniors, sobre su futuro en la Real y sobre las razones para quedarse.

-Ha hablado con Garitano. "Lo hablé con el entrenador y Roberto Olabe, que cuentne conmigo esta temporada. Me vino bien volver a Argentina este verano y estar con mi familia para cargar pilas y volver mejor, con un nuevo cuerpo técnico y un entrenador de porteros que no tengo duda me va a hacer mejor para cambiar la imagen del último semestre".

-Luis Llopis. "Sería necio por mi parte no sacarle provecho al trabajo de Luis. Yo tengo muy claro que me voy a brindar al máximo para aprender mucho y para competir, que es para lo que vine hace cuatro años a Europa".

-Se queda. "Sí, sí, yo me quedo. Quiero cambiar lo que fue el semestre pasado, que no fue lo que se vio de mi las tres temporadas anteriores. Tengo muchas ganas de mejorar y aprovechar el trabajo de Luis que es un entrenador de porteros bárbaro y sacarle el máximo rendimiento posible".

-Aprendizaje de un año complicado. "Muchísimo. Porque fue un momento duro, que por fortuna ahora lo veo como una cicatriz, que me hizo mucho daño, pero que ya está cerrada y me hizo más fuerte. Ahora me voy preocupar sólo de entrenar para estar a disposición del entrenador y pelear un puesto por ser el portero de la Real. Tuve frustraciones, lesiones, no se me dio lo del Mundial, y en ese momento mi mentalidad cambio, el cambio de entrenador funcionó, y hablar con Roberto Olabe hizo que me diera cuenta que este año va a ser importante para mí. Me voy a quedar para dar todo por este equipo, que fue el que me abrió las puertas de Europa, y es el equipo al que le debo mucho y sería una falta de respeto no brindarle al máximo".

-Dijo que le gustaría jugar en Boca Juniors. "No me dejé querer, sólo expresé una sensación a futuro. Entiendo que haya a quien le molestara, pero les pediría que se pongan un poco en mi lugar, yo me fui de Argentina con 20 años, me vine a un país muy lejos de mi familia, mi mujer lo dejó todo por venir conmigo, y obviamente a los dos nos gustaría el día de mañana estar en Argentina. A esa gente que se molestó por lo que dije de Boca, les pido mil disculpas, pero también les pido que entiendan que soy de Argentina, que siento los colores de mi pais y tengo ganas en el futuro de volver cerca de mi gente".

-Molesto con algunas cosas. "Me molestaron algunas cosas, pero sería como mirar de nuevo en la basura, prefiero dejar todo atrás, esos años ya pasaron, estoy ante un reto nuevo, una oportunidad única en mi carrera, y la quiero aprovechar. Tengo ganas de seguir mejorando y por eso el pasado lo dejo atrás, es un año importante para mí, tengo la posibilidad de trabajar con un entrenador de porteros que salió campeón de las tres últimas Champions. Sería necio no aprovechar eso y haber tomado la decisión fácil, que era irme. Quiero cambiar mi imagen y voy a poder, estoy contento con todo lo que tengo acá y se verá otro Rulli esta temporada".

-Competencia con Moyá. "Como siempre que hay entrenadores nuevos, todos tenemos la misma ilusión porque arracnamos de cero, y más en una pretemporada. Estas semanas van a servir para ponernos a tiro del inicio liguero, para demostrar al entrenador que poder ser titulares por el bien del equipo".

-Diferencias con Garitano. "Es pronto para hacer análisis de su trabajo. Lo que sí quiere hacer es que sepamos diferentes sistemas y estilos de juego, no sólo tener la pòsesión de balón, también el balón directo... Diferentes formas de juego que se presentan en cada partido y tener las herramientas para poder contrarrestarlo. Creo que es lo principal que busca el entrenador y sus ayudantes, y estamos trabajando al máximo, es una pretemporada intensa, y estamos muy contentos de lo que estamos haciendo, pero aunque sea temprano para sacar conclusiones, por ahí van a ir los tiros del nuevo juego con Asier".

-Trabajo con Llopis. "Es muy intenso. Corrige y nos manda videos, todos los días salgo con videos de los entrenamientos y lo primero que hago al llegar a casa es mirar las cosas que me corrige y lo que hago bien. Mete mucha intensidad a los entrenamientos y esa es la intensidad que quiere que tengamos en los partidos. Vive mucho la portería, y tiene mucha experiencia. Tenemos el ejemplo de Keylor Navas, que lo hizo 10 mejor que cuando llegó al Madrid. Yo quiero ser de los mejore porteros del mundo y aquí tengo una oportunidad única en la vida que la voy a saber aprovechar".

-Objetivos. "El primer objetivo grupal es hacer una temporada mejor a la pasada y pelear por los puestos de Europa, demostramos hace dos temporadas que podemos estar peleando ahí arriba, y en la Europa League también demostramos que tenemos nivel para pasar de fase. Luchar por la Europa League o la Champions sería lo más lindo para un grupo que se merece eso. Después, en lo individual está que me metan menos goles que el año pasado, jugar más y ser el arquero de mi selección que ahora se viene un cambio de ciclo. Pero para que eso llegue, lo primero es que le vaya bien al equipo".

-Temporada clave en su carrera. "Así lo siento, sí, porque ya pasaron cuatro años desde que vine y quiero dejar de ser ese portero jovencito y pasar a ser un arque con experiencia, y aprovechar al máximo las oportunidades que hoy por hoy nos da el club. Eso es súmamente importante, porque el club nos brinda en nuestra posición a uno de los mejores entrenadores del mundo, y con este sistema vamos a estar más cubiertos y no estaremos tan expuestos. Son muchos factores los que hacen de esta temporada muy ilusionante y muy importante. Porque tengo el objetivo de demostrar a la gente que Rulli no se fue nunca, que siempre estuvo acá, voy a darlo todo para ello para ayudar a mis compañeros y dar una alegría a la gente".