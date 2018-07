Martín Montoya, un objetivo con un pretendiente de peso como rival

Lorenzo Serra Ferrer no ha perdido el tiempo tras la negativa de Jony a ceder a las presiones del Celta para aceptar la oferta bética y ya está enfrascado en la contratación de un lateral derecho. Se trata de Martín Montoya, que ya jugó cedido en el Betis, y con el que el mallorquí tiene cerrado un acuerdo para llegar en propiedad al club heliopolitano. El problema estriba en estos momentos en que el Valencia se ha descolgado de inicio pidiendo una cifra que ronda los 10 millones de euros. Un presunto interés del Napolés sirve para avivar una puja en la que el club bético no quiere entrar. Los números de esta operación no deben pasar para Serra Ferrer de los 5 millones de euros y confía en que la parte del futbolista se encargará de que se llegue a esos números.

