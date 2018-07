Al FIB en avió presidencial

No és el mateix estar en l'oposició que ser el president del govern. No és el mateix que un polític de l'oposició visite el FIB que ho faça el president del govern que arribà a l'aeroport "Carlos Fabra" (amb tot el simbolisme) en el "Air Force Sánchez". Intentar justificar això amb la visita de cortesia a l'ajuntament de Castelló i amb la foto amb Ximo Puig en un encontre informal no fa més que llançar més llenya al foc d'aquells que, com Carles Mulet, pregunten quan ha costat la festa, es plantegen si a partir d'ara l'avió presidencial serà per coses d'estes i de pas li recorden que els treballadors dels aeroports estan de vaga. Altres, com Pp i Ciudadanos, s'han quedat en la superfície i critiquen bàsicament el gest. Tots tenen raó. Que hagués dit el PSOE si fos al revés?