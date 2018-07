Indestructible, un documental de superación que te llegará al alma

Quique Medina es un tipo especial, carismático y con una historia de esfuerzo, superación y positivismo tremenda. Una persona que refleja la fuerza del ser humano. Con el paso del tiempo manifiesta sentirse más frágil y con más miedos, miedos que no tuve cuando con 16 años le diagnosticaron un cáncer que le apartó del fútbol, su máxima pasión. En ese momento nunca pensó en la muerte, sólo pensaba en que ya no podría jugar al fútbol en el Levante U.D. el equipo donde entrenaba. Lloró dos días sin parar y decidió refugiarse en la música, su otra gran pasión. Aunque el no se sienta así, Quique Medina sigue siendo y será #Indestructible.

#indestructible es una historia de superación, de lucha, de supervivencia. Es una oda a la vida con una banda sonora que funciona como terapia.

Cuenta la historia de Quique Medina, un joven que decide, después de muchos años, perder una pierna para ganar una nueva vida. Es una historia más como a él le gusta decir, ya que en España hay unos 60.000 amputados. El mensaje que quiere transmitir es muy claro: hay que levantarse ante cualquier adversidad. Hacer vida normal con una prótesis es solo cuestión de tiempo. Las ganas de vivir superan cualquier contratiempo.

Y todo bajo el efecto sanador de la música. Quique es un amante de la música independiente desde que es un niño y no solo en su condición de fan sino que es promotor musical en su ciudad, Valencia, director de un festival, gerente de un bar musical, cronista de conciertos y programador de una conocida sala.

Todo esto le ha llevado a relacionarse durante muchos años con la gran mayoría de músicos de la escena independiente. Algunos de ellos, coprotagonistas del documental porque la BSO del documental está más que elegida. McEnroe, La Habitación Roja o

El documental empieza la noche antes de su operación, con Mina, su esposa, embarazada de 8 meses. Tras superar un cáncer de hueso a los 16 años, pasa por más de 20 operaciones y 5 prótesis internas y en la última infección decide dar el paso y amputar esa pierna que no le deja ser feliz.

Ahora, con 35 años cumplidos, por fin, se siente totalmente sano. Sin pierna pero sin problemas. Solo tiene que aprender a caminar y hacer vida normal con una prótesis externa.

Asistimos al día a día de un amputado. Los miedos, la escasez de información, el aprendizaje, el espíritu de superación. A los días de operarse consigue su mayor reto: asistir al Deleste, festival que organiza en València. Y unos días después nace Quique, su primer hijo, que consigue centrar toda su atención e incrementar sus ganas de vivir. Juntos han aprendido a caminar juntos porque Quique Medina tuvo que empezar de cero a aprender a caminar con una prótesis.

Se propone como reto asistir a uno de sus festivales favoritos, el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú con su familia y su pierna nueva.

QUIQUE MEDINA

Nacido el 9 de mayo de 1980 en València. Padre. Promotor musical. Periodista y comunicador. Su vida tiene dos antes y dos después. Uno, cuando a los 16 años superó un cáncer en la rodilla izquierda. Dos, cuando a los 36 años decidió amputarse la pierna y soltar lastre.

Además (y por encima de todo) de su familia, las cosas que más le gustan en la vida son comunicar y la música. Y se dedica profesionalmente a ambas. Es co-director del festival llamado el Deleste. Fundador y agitador desde Vinilo Valencia y programador de espacios como La Marina de València o el Palau de la Música.

Quique Medina nos ha visitado en los estudios de Radio Valencia junto al director del documental, Iñaki Antuñano que junto a Ferrán Toledo acompañaron a Quique en esta dura travesía de la que no se ha arrepentido ni un solo día.

Por el camino y en la sala de rehabilitación, las causalidades o causalidades de la vida hicieron que conociera a Paloma Mora, la que se ha convertido en productora del documental con TV On Producciones. Un documental que en proceso de entrara en festivales.