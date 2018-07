La izquierda en Aragón, en alerta

El giro a la derecha y la llegada de Pablo Casado a la presidencia del PP ha puesto en alerta a la izquierda En el PSOE también están contentos. Piensan que Casado, adalid de la derecha pura, les ensancha el espacio de voto por el centro. También ven con buenos ojos que Beamonte siga siendo, a día de hoy, el candidato popular a la presidencia de Aragón.

Pero en política todo puede cambiar en cinco minutos. No temen cambios desde el gobierno en el pacto fiscal que el PSOE y Ciudadanos firmaron con el PP el pasado 15 de junio para rebajar Sucesiones, pero Casado es de linea más dura y opta con su economista de cabecera, Daniel Lacalle, por la supresión total. Justo al revés que la nueva ministra socialista de Hacienda que pretende la armonización fiscal por arriba.

El tablero regional y local se queda pequeño frente al nuevo horizonte nacional de los populares. Por eso la respuesta de manual no tira hoy en Aragón por lo regional sino por la visión de país. Hacia ahí miraba hoy el presidente Javier Lambán, cuando decía que Casado es una mala noticia para España. El también líder de los socialistas aragoneses ha incidido en que "España necesita seguir siendo un país a la vanguardia de Europa en derechos, y es fundamental que todo ello se produzca con grandes acuerdos entre las principales fuerzas políticas, y me da la impresión que la nueva dirección del PP no va a ir por ahí, y eso es una mala noticia para España".

Sobre el nuevo presidente del PP también se ha pronunciado el presidente de Chunta Aragonesista, José Luis Soro, considera que la llegada de Casado pone en foco en la izquierda que debe ser responsable, asegura, para ganar al PP y a Ciudadanos en la próxima primavera.

"El reto es el de la izquierda, y tenemos que ser capaces de que en mayo de 2019 haya una mayoría de izquierdas", ha dicho Soro, una mayoría que permita no solo vencer en las elecciones municipales de 2019 en Aragón, sino continuar con las medidas sociales que han impulsado. Sobre la selección de Casado, "estoy convencido de que en la izquierda habrá la responsabilidad suficiente para que Casado no sea nunca presidente del Gobierno de España; yo no le voy a votar, desde luego".