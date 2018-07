Rivas: "Va a ser un futuro presidente del Gobierno que este país, además, merece"

El alcalde de Ávila, José Luis Rivas, ha puesto en valor el carácter, la formación -también la experiencia- y la juventud del nuevo presidente nacional del Partido Popular.

"Él sabe perfectamente de dónde ha salido, cuáles son sus orígenes y creo que va a luchar por esta ciudad como merecemos", ha manifestado acerca de la relación que Casado tiene con nuestra provincia como diputado nacional que es desde 2011.

En torno a las próximas elecciones, en 2019, Pablo Casado ha anunciado esta misma mañana que, tras el verano, se elegirán las listas para las municipales y autonómicas. En ese sentido el regidor abulense, José Luis Rivas, ya avisa que "no hay nada decidido" y aún no sabe si repetirá o no como aspirante al primer sillón del consistorio. Con un escueto "ni sí ni no" ha respondido a la prensa ante tal interrogante. "Cerrado no hay nada, seguimos en las mismas", ha añadido.