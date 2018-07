2 km de seguridad para las granjas porcinas a partir de septiembre

A partir del mes de septiembre las granjas porcinas deberán instalarse a más de dos kilómetros de distancia de los núcleos urbanos. Hasta ahora, como en el resto de España, la distancia obligatoria era de un kilómetro. El Gobierno de Castilla La Mancha recomienda a los ayuntamientos que se doten de ordenanzas que regulen la instalación de macro granjas porcinas en sus municipios y la gestión de los purines con el fin de evitar perjuicios a los ciudadanos.

El vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ha señalado que doblar la distancia de ubicación de los núcleos urbanos hará que la regulación sea más restrictiva para aminorar olores. El vicepresidente ha hecho hincapié en que son los ayuntamientos los que tienen la competencia de aprobar las licencias de obras y "en muchos municipios, como Osa de la Vega, están funcionando sin provocar ningún problema a la población".

Una medida que no convence a los detractores de las macrogranjas que el pasado viernes se concentraron en Cuenca para pedir a la Junta que no permita que se instalen. El portavoz de Pueblos Vivos, David González, ha lamentado que en la actualidad en la provincia de Cuenca hay en fase administrativa 35 solicitudes para instalar macrogranjas, "lo que supondría llenar a la provincia de estas instalaciones que no generan empleo y que van en contra del desarrollo sostenible". González no cree que aumentar la distancia de seguridad sea la solución porque asegura que "el verdadero problema es el vertido de purines".