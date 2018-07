La banda conquense Fizzy Soup prepara nuevo disco para 2019

Se presenta una semana intensa para los miembros del grupo conquense Fizzy Soup. Este lunes 23 de julio han entrado en los estudios de Organic Audio de Cuenca, con el gran Iñaki Martínez a los mandos, para grabar una nueva canción, “el single adelanto de lo que será un nuevo disco de la banda que podrá ver la luz a principios de 2019”, nos ha contado Javi, cantante y compositor de Fizzy Soup, en Hoy por Hoy Cuenca.

Mientras todo esto sucede, la banda celebra este martes 24 de julio un castin para seleccionar “a unas 40 personas”, dice Javi, para la grabación del videoclip de esta nueva canción. La selección de los actores y figurantes tendrá lugar en la tarde del día 24, entre las 16.000 y las 22.00 h, en la sede de la asociación Palanka Teatro (C/ Gascas, S/N, zona del parque del Huécar).

El castin se celebra el martes 24 de julio. / Fizzy Soup

“Buscamos a personas a partir de 10 años para un videoclip multitudinario y no hace falta ser un profesional de la actuación ya que tendrán que representar acciones sencillas”, explica Javi. La grabación se realizará el viernes 27 y el sábado 28 de julio y correrá a cargo del estudio creativo Other Lands, también de Cuenca. “A los que estén interesados, decirles que no se preocupen que se les ofrecerá comida y bebida durante el rodaje”.

Si quieres ver actuar en directo a Fizzy Soup este verano, apúntate dos festivales: el Reina Loba, del 9 al 11 de agosto en Os Blancos (Ourense) y en Sonorama Ribera, del 8 al 12 de agosto en Aranda de Duero (Burgos).