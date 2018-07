Ignasi Miquel: "No sé si me quedaré, eso es el futuro"

El defensa del Málaga Ignasi Miquel, señaló hoy que no sabe si continuará en el Málaga la próxima temporada.

"¿Quedarme? No lo sé, eso es el futuro y no quiero pensar en lo que puede pasar mañana o de aquí a un mes. Ahora soy jugador del Málaga y quiero tener la cabeza metida en el Málaga por respeto al club y al vestuario. Hoy, mi cabeza está en el Málaga. Estoy centrado en este equipo, pensar en otra cosa sería un error para mí porque me desconcentraría. Estoy concentrado y contento, ahora con la cabeza en Estepona",

“Estamos trabajando mucho y estamos trabajando bien, sobre todo, en el momento de los partidos, que es lo que nos gusta a cualquiera de los que estamos en el vestuario. Yo creo que, poco a poco, nos estamos adaptando a lo que nos pide, a lo que tenemos que hacer, al trabajo y a empezar a mejorar las cosas”.

“Cada año, en concentraciones de los equipos, es momento para descansar y trabajar. El estar solos, poder dormir bien, levantarnos y ponernos a trabajar sin ningún tipo de preocupación nos ayuda a que todo el mundo de ese extra, coja ese punto físico y nos conozcamos unos a otros con los nuevos”.

“Cualquier partido lo queremos ganar, cada vez nos encontramos mejor físicamente, vamos adaptándonos más a la formación, a lo que tenemos que trabajar que el míster quiere y son esas cosas importantes para competir. Quieres coger el ritmo, quieres llegar a ese punto, pero también quieres ganar porque es lo que la competición te exige”.

“Tuvimos bastante la posesión, creo que fuimos mejores y merecimos ganar, controlamos bastante bien el partido, pero en el segundo partido de pretemporada, contra un equipo que está como nosotros, no nos podemos dejar llevar por estas cosas. Al contrario, que nos sirva para aprender y, sobre todo, esta tarde y mañana corregir las cosas en las que hemos fallado y seguir mejorando”.

“Llevo medio año aquí, pero tanto el míster que ha llegado, como los compañeros, notas que tienes esa responsabilidad y que el míster me esté dando un poquito de confianza también es bueno”.