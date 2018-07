El PSOE se compromete a poner fin al conflicto con los bomberos "que el alcalde se ha negado a solucionar"

El portavoz municipal socialista y candidato a la Alcaldía, Daniel Pérez, se ha comprometido a poner fin al conflicto con los efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, "que el alcalde se ha negado a solucionar" y cumpla "de una vez por todas" con los acuerdos alcanzados en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga para poner fin al enfrentamiento existente.

Los dos últimos sucesos acaecidos en la ciudad de Málaga con el rescate de una pequeña agarrada al balcón de una octava planta y el incendio tenido lugar en un bloque de 13 plantas han puesto de manifiesto, a juicio del portavoz socialista, "la necesidad de que nuestra ciudad cuente con un vehículo auto-escala con el que poder realizar intervenciones en edificaciones superiores a nueve plantas y, sobre todo, Málaga disponga de los recursos adecuados para que nuestros efectivos del Real Cuerpo de Bomberos puedan realizar su trabajo en las condiciones mínimas exigidas".



Así señala que "el Partido Socialista volverá a llevar una moción a Pleno para que se cumplan los acuerdos plenarios que recogen demandas que son totalmente justas. Es fundamental dar respuesta a las reivindicaciones pendientes de ejecución como la redacción del nuevo reglamento de funcionamiento del Real Cuerpo de Bomberos, la regularización de la jornada laboral, la reclasificación y equiparación con el resto de cuerpos de bomberos de Andalucía o el incremento en 83 efectivos del Cuerpo para hacer frente a las situaciones de peligro y la eficaz ejecución de los protocolos de actuación ante emergencias".



El Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, en su Unidad Médico Sanitaria de Intervención precisa tanto de medios humanos como materiales para evitar pérdidas humanas y por tanto es necesario cubrir las vacantes antes de que finalice este ejercicio. "Desde el PSOE solicitamos el cumplimiento de los servicios mínimos por la seguridad de la ciudadanía y de los bomberos así como el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales".



Otras actuaciones demandadas incluyen la apertura del parque de bomberos de Campanillas, que se encuentra en completo desuso por la desidia del equipo de gobierno del Partido Popular, la modificación de la ordenanza fiscal número 17 para posibilitar la aplicación de la ordenanza relativa a “contribuciones especiales” como vía para financiación del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, y el destino de los fondos UNESPA al capítulo de inversiones reales en este servicio.



En su intervención Pérez ha recordado que “el gobierno de Francisco de la Torre es el único responsable del conflicto con los bomberos de Málaga que ya supera los 570 días y que deparado una huelga que alcanza los 500 días. Un enfrentamiento que ha separado además la apertura de 48 expedientes y 58 denuncias ante la Fiscalía, algunas de ellas acusando a un gran número de efectivos de bomberos de no atender llamadas de emergencia cuando en realidad no se encontraban de servicio".



El dirigente socialista señala que "se mantiene paralizada la creación de nuevas plazas de efectivos para cubrir las 83 vacantes actuales y que contribuirían a rejuvenecer una plantilla de bomberos envejecida e insuficiente. Asimismo se han eliminado unidades tan importantes para salvar las vidas de los malagueños y malagueñas como la de Servicio Sanitaria de Intervención”.



Este dirigente ha explicado que “pese a que el alcalde calificara de ficción la huelga de bomberos y consideró una paradoja que solicitaran más servicios mínimos que el propio Ayuntamiento, ahora las denuncias realizadas por los bomberos sobre el incumplimiento de los servicios mínimos eran ciertas, tal y como reconoció el propio concejal de Seguridad, Mario Cortés. Por ello instamos al equipo de gobierno a que "cumpla los servicios mínimos de seguridad de la ciudadanía y de los propios bomberos durante el periodo que dure la huelga que sigue vigente y deje de criminalizar a los efectivos de bomberos como lleva tanto tiempo realizando".



Por su parte el concejal socialista responsable del Área de Seguridad, Rafael Gálvez, ha alabado el trabajo desempeñado por los efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga y ha contrapuesto esta actitud con la mostrada por el equipo de gobierno del Partido Popular en la ciudad y que se resume en "apertura de expedientes disciplinarios completamente injustificados, el incumplimiento de los servicios mínimos de huelga y de la legislación en materia de salud laboral y el desmantelamiento de unidades".



"Es palpable la falta de apoyo económico y de inversiones reales demostrada desde 2013 por el alcalde De la Torre y su concejal Mario Cortés como ocurre con los fondos UNESPA, de los que solo se ha invertido la mitad", añade.



"La situación no puede prolongarse más tiempo. Ya es hora de que se tomen las medidas necesarias para solucionar un conflicto cuyo principal responsable es el alcalde de Málaga y los perjudicados, nuevamente, los malagueños y malagueñas", finaliza el edil socialista.



Entretanto Juan Gálvez, sargento del Real Cuerpo de Bomberos, ha criticado que el alcalde no haya hecho "absolutamente nada" para solucionar el enfrentamiento existente. En este sentido rechaza que los efectivos de bomberos "se estén viendo obligados a echar horas sin respetar la huelga en la que nos encontramos".



Por último ha querido agradecer el apoyo demostrado en todo momento por el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Málaga en "una causa que consideramos justa y por la que seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas".