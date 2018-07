Juan Carlos Sánchez, nuevo portero del Numancia, llega "para trabajar y ayudar"

Juan Carlos Sánchez (nacido el 27 de julio de 1987 en Calvià, Mallorca) es el nuevo portero del CD Numancia para las dos próximas temporadas. En el mismo día en que se concretó la marcha de Aitor Fernández al Levante (por en torno a un millón de euros de traspaso), el club soriano anunció el noveno fichaje de cara a la próxima temporada, firmando el cancerbero balear por dos temporadas, tras finalizar su contrato con el Real Oviedo, con el que el pasado año jugó 15 encuentros (y otros 40 el anterior). Antes vistió las camisetas de Albacete, Elche y Villarreal así como del filial del club amarillo. En total ha jugado 9 partidos en Primera división (con el Villarreal) y 209 en Segunda (Villarreal B, Elche, Albacete y Oviedo).

“Desde el primer momento que surgió la posibilidad, tanto César (Palacios) como el míster me transmitieron muchísima confianza y así es imposible decir que no. Vengo con mucha ilusión por lo bien que me han tratado desde el principio y, sumado a que, tras preguntar por el Numancia, sólo me dicen cosas buenas que es un gran club familiar, que se hacen las cosas bien… Ni lo dudé. Hablé con Dani Nieto, que es de Mallorca y todo fueron buenas palabras”, apunta Juan Carlos, que ya este lunes se estrenó en el entrenamiento junto a sus nuevos compañeros.

El portero está, hoy por hoy, llamado a ser titular, habida cuenta la juventud y escasa experiencia de Gaizka Campos y Taliby, aunque Juan Carlos no se confía en ese sentido. “Eso debería contestarlo el entrenador. Ojalá sea así y yo voy a hacer todo lo posible por ser titular, evidentemente”. Sobre su rol, afirma que intentará sumar para el equipo: “Lo que más puedo aportar es trabajo y ayudar a la gente más joven, porque tienen un gran potencial”. Llevará el dorsal 1 que dejó vacante Munir.