El guitarrista José Carlos Gómez dice sentirse despreciado y señala directamente al alcalde de Algeciras

José Carlos Gómez no ha podido aguantar más y ha volcado sus sentimientos en un escrito que publicaba en su perfil de facebook y que titulaba "El desprecio". El escrito se acompaña de dos fotografías que dejan bien a las claras por qué siente ese desprecio el guitarrista algecireño. En la primera de las imágenes se ve a José Carlo,s tras su concierto del pasado martes 17 de julio, recibiendo el aplauso del público y de los artistas que le acompañaron en la presentación de su trabajo Origen, una presentación, en su ciudad, que le ha llevado casi tres años, En la fotografía siguiente se ve al guitarrista Daniel Casares recibiendo la estatuilla de Paco de Lucía y el aplauso del alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce. A continuación el escrito de José Carlos Gómez.

"A mi nunca me han reconocido nada institucionalmente en mi tierra. Honestamente no es algo que me quite el sueño, aunque, un reconocimiento lleva un añadido de promoción que viene muy bien, aunque sea a nivel local.

Para los artistas que nos autoproducimos y no tenemos una compañía discográfica detrás gastando dinero en ponerte donde ellos quieran, es importantísimo el mas mínimo apoyo.

Yo tengo mas de 30 años de carrera a mis espaldas, no os voy a poner aquí mi curriculum, es bastante extenso y realmente me siento orgulloso de todo lo que he logrado hasta ahora.

La falta de reconocimiento o de apoyo por parte del ayuntamiento de mi tierra pues me sorprende, pero como he dicho no me quita el sueño. Lo que si me lo ha quitado esta noche es el desprecio, por ahí sí que no paso.

Todo esto comenzó hace 5 años cuando se hizo la primera edición del Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucia, donde se despreciaba a todos los guitarristas de Algeciras, (Ninguno estaba en ese cartel) y yo, que soy un defensor de mi tierra, pues me quejé públicamente, no por mi, porque por aquel entonces yo andaba con mis canciones, lo hice por mis compañeros y también por los que ya no estaban, porque ellos también sufrieron esa falta de respeto en su momento.

Esto nunca se me ha perdonado, que defendiera a mi gente, ¿Raro verdad? Pues si, así es.

No os voy a contar como han sido estos casi 3 años desde que saqué mi disco ORIGEN hasta conseguir presentar mi disco en este festival, donde me parecía lógico que se me diera el sitio que me daban en otras partes de España o del mundo.

Lo que no me esperaba realmente es que se me despreciara de este modo. Y no sólo se me desprecia a mi, también a las mas de 1000 personas que vinieron a verme y que no han parado de felicitarme durante estos días.

El pueblo de Algeciras me ha demostrado su cariño, y eso, os lo aseguro, me lo llevo en el corazón como gasolina para seguir este duro camino.

Señor Alcalde, hay que ser muy torpe para demostrar, de este modo, la falta de apoyo y de respeto a un artista de Algeciras que está en plena proyección.

Por mi parte, aquí termina mi relación con este festival mientras esté este equipo de gobierno. Todo comenzó hace cinco años con el desprecio a mis compañeros y termina con un nuevo desprecio, esta vez a mi persona y a mis seguidores.

Os doy las gracias de nuevo a todo el pueblo de Algeciras que tan cariñosamente me habéis mostrado vuestro apoyo.

Sigo mi camino con mas fuerza aún. La que me dais los que me queréis y la que me da la rabia de quien me quiere desprestigiar".

José Carlos Gómez no ha querido realizar declaraciones remitiéndse a este escrito. El próximo día 31 de julio estará en el Teatro de baelo Claudia en un concierto que será memorable para en breve comenzar una gira que le volverá a llevar a diferentes paises americanos.