El alcalde de Algeciras ofrece su versión sobre lo denunciado por el guitarrista José Carlos Gomez

A las 12:00 de la mañana el ayuntamiento convocaba rueda de prensa para presentar la popular Noche Carnavalesca en Algeciras que ofrecería el alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce, y media hora después nueva convocatoria donde se hablaría del V Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, aunque en este caso los comparecientes serían la delgada de Cultura Pilar Pintor y el empresario, director del evento, José Luis Lara. Así que los compañero preguntaron al alcalde por el asunto que había corrido como la pólvora, la publicación de José Carlos Gómez que titulaba "El desprecio"

El gobierno ha lamentado el asunto y se ha mostrado sorprendido por todo lo ocurrido y ha dicho que todo se debió a un olvido. "El que pidió que actuase José Carlos, fui yo, el primero que pidió que se sentase en la silla de Paco de Lucía en Fitur fui yo". Dice el alcalde que aún así entró a saludarlo antes del inicio del concierto. "Después con los nervios se nos olvidó entregar la estatuilla".

Landaluce ha dicho que le duele esta polémica porque él siempre se ha alegrado de los éxitos de José Carlos Gómez. "Me he alegrado como el que más cuando él ha triunfado, cuando ha sacado un nuevo disco, cuando ha luchado... por eso me duele". Por su parte Pilar Pintor contaba que aún sintiéndose sorprendida la institución municipal dejaba las puertas abiertas a José Carlos para próximas posibles colaboraciones.

Por su parte José Luis Lara, el empresario y director del V Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, decía que su versión coincide plenamente con la del alcalde José Ignacio Landaluce. "A lo mejor el culpable soy yo, porque además yo lo ví el día de Farruquito por allí y, honradamente tengo que decir, que lo pensé (hacerle entrega de la estatuilla olvidada) pero como no di mayor importancia... porque entiendo que José Carlos se hubiera enfadado el día de Pastora Soler o el día de Paco Montalvo. Yo es que como lo conozco, y el otro día también hizo un comentario de Pablo Alborán diciendo que no sé qué que le quitaba las canciones y a los cinco minutos lo quitó, pensé que era un calentón. Pero esto ha trascendido más. Me duele que se le eche la culpa al alcalde, que no la tiene, porque si alguien tiene la culpa, que creo que yo tampoco la tengo, porque esto se soluciona con una simple llamada, Oye josé Luis que no me habéis entregado la estatuilla, porque en mi oficina que está a 30 metros del parque, allí tengo 30 estatuillas todavía".

José Luis Lara ha lamentado que después de un gran festival, que ha resultado ser todo un éxito, no se haya hablado de esto y sí se haya hecho con el polémico escrito del guitarrista José Carlos Gómez.