Sergio Arenas: “El Atlético Tomelloso ha sido el que más ha apostado por mí”

Sergio Arenas prepara sus guantes para arrancar este miércoles la pretemporada con el Atlético Tomelloso. Agradecido y muy ilusionado se mostraba el nuevo portero tras firmar en el conjunto auriverde. Y es que las redes sociales echaban humo cuando se dio a conocer el fichaje de Sergio por el equipo de Darío.

“El interés y la paciencia que ha tenido el Atlético Tomelloso conmigo han sido claves para firmar allí”, explicaba Sergio Arenas mientras reconocía que “el que más ha apostado por mí y el que más pendiente ha estado ha sido el Atlético Tomelloso, algo que valoro mucho y agradezco mucho”. Bien es cierto que esperó hasta última hora porque “quería jugar en Segunda B, pero el interés y la confianza que me dio Cristóbal me animaron a firmar allí y no esperar más”. Subrayaba, además, que “Pablo Buendía me ha hablado muy bien del club al igual que Cristóbal, compañeros ambos de mi etapa en Albacete. A Darío no lo conozco, pero tengo muy buenas referencias de él”.

Sobre el nuevo proyecto, el nuevo cancerbero comentaba que “el Atlético Tomelloso está haciendo las cosas bien y quiere aspirar a estar lo más arriba posible, por eso, espero y confío en que se va a hacer un buen año” y más aún “con las buenas referencias que tengo de todos los que van a ser mis compañeros”, una plantilla “buena y compensada que seguro que va a dar muchas alegrías”, y más aún, con la calidad humana que habrá en el vestuario auriverde, por lo que para Sergio Arenas “la adaptación será rápida y fácil”.

Por último, el nuevo portero del Atlético Tomelloso deseaba arrancar cuanto antes. “Podíamos haber arrancado ya”, decía entre risas mientras reconocía que “tengo muchas ganas y mucha ilusión por arrancar este nuevo proyecto”.