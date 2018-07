La huelga de Ryanair no afectará a los vuelos del aeropuerto de Castellón

La huelga de tripulantes de cabina de Ryanair no afectará a los vuelos que operan desde el aeropuerto de Castellón.

Los sindicatos que representan a los tripulantes de cabina de Ryanair, SITCPLA y USO, han convocado una huelga para este miércoles y este jueves. Una convocatoria que ha provocado la cancelación de numerosos vuelos a lo largo del país. Sin embargo, esta huelga no afectará a las conexiones aéreas que tiene Ryanair en el aeropuerto de Castellón.

El jefe de la sección SITCPLA-Ryanair, Óscar Ayuste, ha explicado a esta emisora que los vuelos de Poznan y Londres, previstos para el miércoles y el jueves, no se van a cancelar. La razón es que los tripulantes de cabina de Polonia y del Reino Unido no secundan esta huelga y, por ello, estos dos vuelos que llegan hasta el aeropuerto de Castellón no serán anulados.

Cabe señalar que desde la base aérea provincial solo despegan los vuelos que han llegado previamente hasta el aeropuerto. Es decir, la tripulación que llega al aeropuerto castellonense no es española sino que es la misma que viene con los aviones que salen desde Polonia y desde el Reino Unido.

Así mismo, este miércoles 25 de julio también está previsto un vuelo desde Bucarest, de la compañía aérea Blue Air, que llegará al aeropuerto de Castellón sobre la 13:10 h. de la tarde.