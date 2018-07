El centrocampista castellonense del Villarreal CF, Pablo Fornals, aseguró que el equipo está trabajando muy bien en el ‘stage’ de Navata con la mirada puesta en empezar bien LaLiga. Para Fornals, el buen juego traerá las victorias: “Intentaremos mejorar la gesta del año pasado. Hay que ir partido a partido jugando como hasta ahora. Intentaremos quedar lo más arriba posible, pero haciendo un fútbol vistoso. Ya se vio la temporada pasada que hasta el final todo estaba por decidir. Muchos equipos podemos optar a ocupar un puesto europeo y tendremos que hacerlo muy bien para conseguirlo”.

Según el ‘8’ amarillo, los refuerzos ayudarán al equipo. “Estamos trabajando muy bien. Los compañeros nuevos han llegado con mucha ilusión y con ganas de aportar. Esta semana en Navata nos va a servir para conocernos todos un poco mejor. Es un sitio precioso y con una temperatura más baja que la que hay en Vila-real. Es ideal para seguir mejorando", comentó.

En el último partido ante el Olympique de Marsella, el Villarreal mostró una muy buena imagen (1-1): “Competir contra un semifinalista de la Europa League y que ha quedado muy arriba en la liga francesa dice mucho de nosotros. El Olympique es un gran equipo que trajo muchísima afición a un partido amistoso. Jugamos de tú a tú contra uno de los equipos más importantes del fútbol europeo y eso nos refuerza como equipo”.

Para finalizar, Fornals no quiso ponerse metas personales, más allá de las 12 asistencias de gol que dio la temporada pasada. El castellonense prefiere pensar a nivel grupal: “Lo que quiero es estar dentro del campo. No me importa estar en una banda o en el centro del campo. Los premios individuales no me importan, prefiero que el Villarreal acabe lo más arriba posible”.