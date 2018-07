4 años más para recuperar el empleo perdido en la crisis

La economía burgalesa tardará aún 4 años en recuperar los niveles de empleo y afiliación a la Seguridad Social que tenía antes de la crisis, frente a un año que se tardará a nivel nacional. Esta es la previsión del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Burgos en el Boletín de Coyuntura Económica que hace para Caja Viva Caja Rural. Mientras en el conjunto del Estado se ha recuperado el 88% del empleo destruido desde 2008, en Burgos apenas se ha compensado solo el 55% y quedarían 10.500 cotizantes por recuperar de los 23.000 perdidos. En el último año, la creación de empleo ha aumentado el 3% en España y en Burgos sólo el 1,8%. El coordinador del Boletín, José Mª Calzada, constata que la provincia está creciendo a un ritmo más lento que la media nacional. Por sectores, la construcción no ha recuperado prácticamente nada (0,7%) de los más de 9.700 empleos que se perdieron en la última década en la provincia. La Industria recupera más del 40% y el sector Servicios es el que más empleo genera con 4.000 puestos más que hace 10 años. El Indicador sintético de la economía burgalesa, el CRISEBU, que maneja el equipo de la Universidad, refleja un crecimiento del Producto Interior Bruto local del 2,1% este año frente al 2,8% de la economía nacional. Para el profesor Calzada, el factor demográfico es determinante para explicar porqué una ciudad mediana como Burgos no es tan atractiva como otros territorios para el asentamiento de iniciativas empresariales. El Boletín de Coyuntura económica de la UBU destaca como factor preocupante el descenso del 1,2% en el número de autónomos frente al crecimiento del 1,1% en el conjunto nacional, por lo que significa de paralización del emprendimiento. Se detecta también una desaceleración del sector exterior desde 2015 por las fluctuaciones de las exportaciones de las grandes multinacionales. Solo 10 empresas acumulan más de la mitad de todo lo que se exporta desde la provincia. Se aprecia, no obstante, un aumento de las PYMES locales que incrementan sus ventas al exterior.

