El Ayuntamiento va a realizar una consulta pública sobre la modificación del IBI y del ICIO

El delegado de Economía y Hacienda, Álvaro Carreño ha anunciado que los ciudadanos podrán presentar sus aportaciones a la propuesta del Gobierno municipal de modificar para el ejercicio 2019 tanto la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), como la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

El edil ha informado de que se pretende reducir el tipo de gravamen que pone el Ayuntamiento, pasando a que en el caso del IBI el coeficiente general baje de 0,60 a 0,57 y el tipo especial pase de 0,88 a 0,84. “Se trata de una modificación sencilla que viene a amortiguar la subida en el recibo de ambos impuestos que pagan los rondeños, dado que el Ayuntamiento está sujeto hasta el año 2022 a una subida anual del tipo impositivo del IBI de un 10% por la revisión de los valores catastrales que se realizó en su momento”, ha señalado Carreño, quien ha recordado también otras medidas aplicadas desde el Consistorio en este sentido, como la solicitud a la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, para que se realice una revisión a la baja del coeficiente que se aplica a los valores catastrales en 0,07%, lo que significa que estos queden reducidos dentro de los parámetros permitidos desde el Gobierno Central en caso de aprobarse en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Por otro lado, en el caso del ICIO, lo que se propone desde la Delegación de Economía y Hacienda es no incrementar la base imponible de este impuesto, que es el coste real de la instalación, construcción o de la ejecución de la obra. “El objetivo de esto es no frenar la recuperación del sector de la construcción, ya que si no renovamos una serie de bonificaciones los precios se dispararían”, ha apuntado también el concejal.

La propuesta se podrá consultar desde el 26 de julio hasta el 24 de agosto en la página web del Ayuntamiento de Ronda, www.ronda.es, tanto en el apartado de la propia Delegación de Economía y Hacienda como en el ‘Portal de Transparencia’. Tanto ciudadanos como entidades pueden hacer llegar sus opiniones o sugerencias sobre lo planteado por la Delegación de Economía a través de correo electrónico en la dirección: del-economia@ronda.es, también telemáticamente a través de la administración electrónica o mediante un escrito físico entregado en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) y dirigido a esta delegación.