Curro Rumbao, un músico propio

El músico cordobés Curro Rumbao, ganador en la modalidad de Canción de Autor en la última edición de Dinamomisic, graba esta noche en el Jardín Botánico a partir de las 22:00h, su concierto del programa Raíces en el Jardín, para un futuro disco –DVD que se editaría al finales a este año. Junto a su banda Up To The BLazz e invitados, también músicos y cantantes, como Álvaro Guerrero del grupo Same Fire, Laura Leiva de Estrela Do Sul, los raperos Clásiko y Klayt, y Aitor o Sara Villa, vestirá sus canciones y estrenará alguna nueva.

Este profesor de la Escuela de Músicos el Gato, dónde imparte clases de guitarra, “de manera muy cercana”, tiene entre otros proyectos, como mudarse a Madrid: “Me apetece hacer cosas nuevas, tocar en distintos sitios, colaborar con otra gente, e incluso intentar llevar mi proyecto un pasito más adelante”.

Curro Rumbao / Cadena Ser

Escucha aquí la entrevista realizada para el programa Córdoba Hoy por Hoy y el tema en acústico “Gente” que nos ha regalado y que esta noche vestirá con su grupo Up To The Blazz.