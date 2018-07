El Periscopio, de Cándido Barral

El salón de actos de la ONCE, lleno a rebosar, acogía ayer la presentación del libro de Cándido Barral "El periscopio". Un libro que reproduce los comentarios que cada sábado se emiten en A vivir A Coruña desde 2014. Un recorrido por la actualidad sin filtros, como sabe hacer este referente del periodismo crítico y comprometido desde estos mismo micrófonos. Cándido cree que el periodismo debe ser intencional, y lo es. Que solamente desde una visión crítica frente al PODER con mayúsculas sirve para algo. Y que no puede ser objetivo sino que debe contener siempre una mirada. Ayer iniciador y continuadora de El coruñés Opina, Isabel Bravo, desgranaron lo que supone este libro y la carrera de un hombre que ha acompañado siempre a los de abajo, que sólo tienen voz si alguien les da entrada en la realidad oficial. Explicando la crisis y esa salida a tres velocidades: la de los que se aprovecharon de las circunstancias, la de los que salen empobrecidos y la de los que no pueden salir del laberinto. Decía ayer Cándido que para saber cómo está la realidad económica unos miran los vaivenes de la bolsa y que él prefiere mirar si sigue habiendo gente mirando los contenedores. Y sí. Sigue habiendo gente ahí. Nada más que decir. Gracias por todo.

Sintonía de El coruñés Opina, hay que darle una vuelta, con permiso de los Creedence Clearwater Revival.