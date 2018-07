Jorge Chanza y Ramón Trapero se marchan del Eldense

El C. D. Eldense sigue sin dar consistencia a su plantilla para competir la próxima temporada en el Grupo VI de la Tercera División de fútbol.

Mientras que por un lado se anuncian fichajes como los cuatro que se hicieron oficial horas antes de que ayer lunes comenzara la pretemporada, por el otro se conoce, extraoficialmente, el nombre de futbolistas que dejan la entidad azulgrana a pesar de haber anunciado su renovación.

Tal es caso del portero vilarrealense de 20 años, Jorge Chanza Zapata cuya renovación fue anunciada por el club el pasado día 15 y que ayer, tan solo diez días después, no se puso a las órdenes de David Bauzá y Javier Subirats sencillamente porque se ha marchado a la U. D. Ibiza con lo que ahora mismo, el tándem técnico azulgrana está trabajando con guardametas que no han sido confirmados oficialmente.

Ramón Trapero (I) con el presidente del Eldense / Cadena SER

Cabe recordar que Jorge Chanza había decidido continuar en la plantilla del C. D. Eldense buscando la oportunidad de ser el que defienda la meta deportivista tras pasar toda la temporada pasada a la sombra de Chema Giménez del que ha reconocido haber “aprendido mucho”.

Antes de llegar al Eldense, Jorge Chanza había culminado su etapa como juvenil defendiendo la portería del Valencia y el Valladolid.

Otro integrante de la primera plantilla deportivista que fue renovado recientemente y que abandonará la disciplina azulgrana es el preparador físico Ramón Trapero que llegó de la mano de Dani Ponz y que decidió continuar al frente de esa parcela a pesar de que al técnico le destituyeran en el mercado de invierno. El pasado cuatro de junio, el Eldense anunciaba su renovación por dos temporadas, hasta la 2.019/2.020, aunque según ha podido saber Radio Elda – Cadena SER, la marcha del grupo SAME al Ontinyent ha provocado que la directiva presidida por José Mª Roig no pueda mantener el compromiso económico adquirido con el profesional valenciano que ha optado por no continuar en el club.

El Eldense ya ha hecho oficial la incorporación de su sustituto. Se trata de Mikel Eguizabal Fernández. Un preparador físico que ha estado cuatro temporadas en el equipo juvenil “A” del Intercity de Sant Joan de Alacant.

El caso de Jorge Chanza y Ramón Trapero no es el único de miembros del vestuario azulgrana que fueron renovados recientemente y no han comenzado la pretemporada dado que el técnico Miguel Ángel Mullor y los futbolistas Joel Silva y Edelmiro Elizalde Titino.

En el río revuelto de rumores se comenta que uno de los futbolistas de renombre que ha sido fichado esta temporada para el Deportivo, podría seguir el camino de los anteriormente citados al tener una oferta de un club del Grupo VI de Tercera División.