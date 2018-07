Capitán Mario López

El ABANCA Ademar necesitaba un capitán tras la marcha de Diego Piñeiro al balonmano francés y ya lo tiene. El elegido para portar el brazalete del equipo marista es Mario López. El jugador señalaba en los micrófonos de León Deportivo como se había producido su nombramiento:”Me llamó Rafa Guijosa y me dijo que quería que fuera el capitán y que tenía dos opciones, decir que sí o que si no me lo imponía él así que tuve pocas posibilidades de elegir”.

Mario López es el típico jugador Ademar. Tras pasar por las categorías inferiores del club llegaba a la primera plantilla donde cumple su quinta temporada. El reconocía para él ser el capitán del ABANCA Ademar es un orgullo:”Para mí ser capitán del equipo de mi vida es un sueño y un orgullo. Nunca pensé que podría llegar al equipo y ese sueño se cumplió y ahora llega el ser capitán, mas no se puede pedir”.