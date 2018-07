"El míster quiere que el equipo sea una familia"

Fue el primero en llegar y está llamado a ser un jugador importante en la plantilla de la Cultural. Vicente Romero dejó el Rayo Majadahonda en Segunda División para firmar por tres temporadas con el equipo leonés:”La Cultural me convenció para venir a este proyecto. Es una cuestión de sensaciones y de momento estoy muy contento”. Hasta la fecha el jugador se ha adaptado perfectamente a la ciudad, al equipo y a las ideas del entrenador Víctor Cea:”Me estoy encontrando muy bien en el equipo y con los compañeros desde el primer día. El equipo es competitivo y demostraré entrenando que puedo ayudar al grupo según lo que me pida el míster”

Aunque su posición natural es la de centrocampista también puede jugar más retrasado como central. El jugador canario es consciente de que su polivalencia va a ser buena para el grupo:”En el último año y medio y por las necesidades de los equipos en los que he estado he retrasado mi posición. Tanto de central como de centrocampista me encuentro cómodo”. Vicente Romero tiene claro que el objetivo es el ascenso pero hay que ir con clama:”La necesidad de ascender hay que tomarla con normalidad. En el Grupo I por presupuesto hay equipos importantes como pueden ser el Fuenlabrada o la Ponferradina sin olvidar los filiales”