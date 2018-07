Armengol pide al PP balear que convenza a Casado para aprobar el nuevo techo de gasto

Armengol pide al PP balear que aproveche su recién estrenada representatividad en el comité nacional del partido para apoyar el techo de gasto y el nuevo objetivo de déficit negociado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en Bruselas, que pasa del 0’1 al 0,3% del PIB y supone unos 2.500 millones de euros para las comunidades autónomas. Los populares sin embargo instan a la convocatoria de nuevas elecciones si el nuevo Gobierno no es capaz de sacar adelante sus propias iniciativas.

La presidenta ha pedido a la portavoz parlamentaria del partido, Marga Prohens, que interceda por los ciudadanos de Balears, ya que considera que el nuevo techo de gasto será “beneficioso para la comunidad”. Según Armengol: "El PP balear tiene una oportunidad para influir ante Pablo Casado para que se aprueben los nuevos límites de déficit y nos puedan llegar parte de los 2.500 millones que irán directamente a educación, sanidad y servicios sociales de las comunidades autónomas",

Prohens no lo ve tan claro. Critica los cambios de opinión de los socialistas, que censuraron los presupuestos redactados por el PP pero después los aprobaron en el Congreso. Cree que si el Gobierno no puede sacar adelante sus proyectos porque no cuenta con diputados suficientes, “es mejor que convoque elecciones”.

El PP pide el cese de Cladera

Los populares han pedido el cese de la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, por la modificación de las plazas de interventor que le benefician como funcionaria. A juicio del PP se trata de un hecho que incumple el código ético del Govern.

Marga Prohens señala que Cladera tendría que haber salido del Consell de Govern cuando se aprobó la modificación. Critica que no se convocarán comisiones de servicio u oposiciones en vez de cambiar la normativa. Dice Prohens que el Ejecutivo “no tenía intención de abrir las plazas a todos”.

Armengol replica sin embargo que las plazas no benefician a Cladera porque sólo pueden ser cubiertas por funcionarios en activo y el plazo caducó ayer sin que la consellera se haya postulado. Subraya la presidenta que Cladera no tiene intención de dejar la política, a diferencia de otros.

Debate sobre el impuesto turístico

Por otro lado, el Govern acusa a Ciudadanos de no desvelar su hoja de ruta política y de no posicionarse en determinados asuntos, mientras la formación naranja censura la utilización de la ecotasa para construir vivienda social. Debate entre la diputada Olga Ballester y la presidenta Armengol a cuenta del destino de los fondos que se recaudan por las estancias turísticas.

La diputada de Ciudadanos señala que el Ejecutivo Autonómico ha tenido 5.000 millones de euros en los presupuestos para poner fin a los problemas de acceso a una vivienda social. En tres años, dice, no se ha construido ni un solo inmueble y por eso censura que ahora sean los fondos de la ecotasa los que sufraguen el coste de la política de vivienda.

La presidenta ironiza con el hecho de que Ciudadanos no se haya pronunciado hasta ahora sobre el destino de los fondos de la ecotasa o la aplicación del propio impuesto. “¿Donde estaban ustedes cuando las políticas las impulsaban sus socios del PP?”, ha señalado Armengol, que justifica en el uso que los turistas hacen de los recursos pagados por los ciudadanos de las islas la inversión de los fondos del impuesto en materias como la sanidad o la vivienda.