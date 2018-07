Cort prohibe el alquiler turístico en Playa de Palma

La zonifización de Palma prohíbe el alquiler turístico de casas tanto unifamiliares como plurifamiilares en Playa de Palma. Esta restricción, según el Ayuntamiento, responde a la decisión del Govern de declarar el Arenal-Playa de Palma como zona turística madura.

La Gerencia de Urbanismo ha aprobado este martes de forma definitiva la delimitación de las zonas aptas para el alquiler turístico en viviendas. El acuerdo se trasladará este miércoles a a la Junta de Gobierno para elevarlo posteriormente al próximo pleno de julio. La delimitación mantiene la consideración de Palma como zona única y no permitirá el alquiler en plurifamiliares pero sí en unifamiliares, siempre que no compartan parcela i no tengan elementos comunes.

Según el regidor de Urbanismo de Cort, José Hila: "Protegemos el acceso a la vivienda de los residentes, apostamos por la convivencia social y comenzamos a equilibrar la oferta turística en la ciudad”