Moreno: "Estoy muy ilusionado pero tenemos que tener los pies en el suelo"

Vicente Moreno, entrenador del Real Mallorca, tiene la ilusión del típico niño que recibe juguetes nuevos. Las incorporaciones que está haciendo la dirección deportiva está gustando al entrenador valenciano. Moreno no ha querido hablar de Phillipe Sampaiao, central brasileño que está a prueba en el Mallorca y que hoy ha entrenado en Son Bibiloni al margen del grupo. Como también reconoce que no es agradable comunicar a determinados jugadores que cuentan para el club.

“Tenemos buenas sensaciones con la nueva temporada. Será un año difícil, no recuerdo una Segunda tan complicada como la actual. Hay que llegar con el mejor equipo posible”, explica Vicente Moreno. El míster bermellón asegura que está muy ilusionado con el reto que se le presenta esta temporada, pero reconoce que no hay que confiarse y luchar desde el principio: “Estoy ilusionadísimo pero tenemos que tener los pies en el suelo, no podemos confiarnos”.

Álvaro Bustos, Fernando Cano y Damià Sabater no cuentan para Vicente Moreno. "No es fácil decirle a un jugador que no cuentas con él. Hay una serie de jugadores con los que ya he hablado personalmente que saben que no se cuenta con ellos", admite. "Tenemos que ir tomando decisiones respecto la plantilla y los nuevos se tienen que ir adaptando pero les veo con muchas ganas”, añade. Moreno también asegura que ve muy bien a Ferran Giner: "Me gustaría que empezara a participar ya en los partidos”.

Este miércoles el Mallorca juega su segundo partido de pretemporada y Moreno confirma que habrá muchas rotaciones: "Ahora queremos repartir minutos, es una mezcla para compensar". Además, el entrenador valenciano explica que el límite salarial de la entidad bermellona complica un poco las cosas en cuanto a fichajes, pero la marca Real Mallorca ayuda a convencer a determinados jugadores que hacen un esfuerzo económico para venir: "Estamos en la cola en el tema económico, pero podemos aprovechar la marca del Mallorca".