El PSOE califica de incoherente e insensata la propuesta del soterramiento corto anunciada por el alcalde

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Palencia ha calificado de incoherente e insensata la propuesta admitida y presentada por el alcalde sobre el soterramiento corto del ferrocarril a su paso por la ciudad al desvincularse completamente del Estudio Informativo de Integración del Ferrocarril y del proyecto de la Línea de Alta Velocidad Palencia-Alar del Rey.

Según se apunta desde el PSOE, el Estudio Informativo de la Línea de alta Velocidad Palencia-.Alar del Rey fue aprobado en Febrero de 2018, atendiendo a las alegaciones del propio Ayuntamiento y cuyo proyecto constructivo -ya adjudicado- contempla el soterramiento desde “Los Tres Pasos” hasta la esquina sur del Parque de “La Carcavilla”. Es decir, el Proyecto Constructivo de la LAV Palencia-Alar del Rey que se presentará al Ayuntamiento para cumplir la legalidad de los Estudios Informativos ya contemplará el soterramiento en un tramo de aproximadamente 150 m. por su lado norte. Por tanto, la presentación de esta propuesta resulta de una dudosa legalidad por incumplir los Estudios Informativos, además de ser incoherente por ir en contra de la moción presentada e insensata por ser contraria a la resolución del propio Ministerio de Fomento, que es favorable a los intereses de Palencia.

La nueva propuesta, redactada bajo el gobierno anterior y siendo ministro de Fomento Íñigo de la Serna, engloba una rampa que comenzaría hacia la mitad del eje central del parque de “La Carcavilla”, es decir nada más pasar la actual pasarela de Los Tres Pasos, y terminaría su descendimiento en la avenida de Santander. Asimismo, refleja el soterramiento desde la Avenida de Santander, con la demolición del actual paso subterráneo para vehículos y peatones de “Los Jardinillos” hasta la Avenida de Cuba con el derribo de la pasarela de Villalobón.

Según se informa por los concejales socialistas, la nueva estación se situaría donde se encuentra actualmente la Estación de Pequeña Velocidad y el parking de coches y se ubicaría una rampa final desde la Avenida de Cuba hasta terminar su ascenso, un poco más adelante de la Avenida Cataluña/Cardenal Cisneros. Por tanto, se mantiene la pasarela de Cardenal Cisneros y se demuele el actual paso peatonal subterráneo de “Las Angelinas”.

Para el PSOE resulta una cabezonería del alcalde que trate de tapar la vergüenza que supuso la construcción de la pasarela de “Los Tres Pasos” y haya negociado con ADIF esta solución alternativa que obligaría a que la rampa comience más adelante con lo que la actual estación quedaría comprendida dentro la inclinación de la rampa y, por lo tanto, no habría más remedio que colocarla más adelante en la zona ya en horizontal de la antigua Estación de Pequeña Velocidad. Es decir, no se busca una mayor centralidad de la estación, sino que es que no hay más remedio.

Esta nueva ubicación de la estación la aleja considerablemente de la de autobuses, yendo en contra de la práctica habitual de otras ciudades en las que se establecen zonas nodales, es decir núcleos intercambiadores de transportes, en que las distintas estaciones se encuentran muy próximas para facilitar tal intercambio a los viajeros.

Otra de las consecuencias analizadas por los concejales del PSOE hace referencia a cuestiones económicas ya que precisamente la zona para colocar la nueva estación ocuparía los terrenos donde más superficie libre existe para edificar y se perdería la fuente económica más importante, a nivel inmobiliario, para sufragar una parte muy considerable de los gastos que el soterramiento supone a la administración.

En el análisis del PSOE se considera este soterramiento como muy corto, sólo 760 metros, frente los 2.740 que están legalmente aprobados. La propuesta no soluciona la barrera del ferrocarril, ya que en la ciudad de Palencia ante una morfología urbana tan lineal, no tiene sentido proponer una avenida/bulevar de sólo 760 metros para volver a estrecharse en cuello de botella en cuanto se acaba el soterramiento.

Otro de los inconvenientes recogidos hace referencia al Barrio de “Pan y Guindas” ya que, al finalizar el soterramiento en la Avenida de Cuba, quedaría demolido el pasaje de “Las Angelinas” por lo que los vecinos para poder trasladarse al otro lado de la ciudad sólo les quedaría como pasos accesibles la pasarela de Cardenal Cisneros y el nuevo paso por la Avenida de Cuba.

También hay considerar la repercusión económica que supone ejecutar las dos rampas para tan solo 760 metros de soterramiento. El metro lineal al ser tan corto sale “a precio de oro”. Hay que recordar que esta solución supondría un coste de 216 millones, es decir 284.000 euros el metro, mientras que la propuesta aprobada desde el Ayuntamiento tendría un coste de 379 millones para los 2.740 metros soterrados, lo cual supone un precio por metro de 138.000 euros, menos de la mitad.

Finalmente, en cuanto al arroyo de Villalobón, que en la portada de la documentación se indica que su encauzamiento cuesta 73, 6 millones de euros, resulta que, al ser el soterramiento tan corto le afecta únicamente la rampa, la cual pasa por encima del entubado actual del arroyo, por lo que no hace falta hacer tal “encauzamiento” y por eso en los planos viene señalado como “colector de Villalobón”, es decir se deja como está.

A la vista de todo ello, desde el PSOE se anuncia que se seguirá apoyando el soterramiento previsto inicialmente y quedan abiertos a otras posibles alternativas que no mermen ni un ápice la función integradora que debe buscar este ansiado proyecto.