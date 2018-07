Willian José no se mueve

Willian José es intransferible. Al menos este verano. La Real Sociedad no tiene ninguna intención de escuchar ofertas por su ariete brasileño, considerado pieza vital en el esquema que Asier Garitano quiere implantar en el club donostiarra la próxima temporada. En las oficinas de Anoeta son conscientes de que Willian José es un delantero muy apetecible en el mercado europeo, gracias a su buenas temporadas y notables números de la temporada pasada. Y son conscientes del problema que supone no tener el 100% de los derechos federativos del brasileño, porque el 70% le corresponden a la Real y el 30% al fondo de inversión Club Maldonado.

En ese sentido, el periódico inglés 'The Sun' informaba de una oferta del Fullham por Willian José de 29 millones de euros, una oferta que en la Real Sociedad se rechaza sin entrar a valorar, porque no tiene intención de negociar por su venta, y remitiéndose a la cláusula del brasileño, de 60 millones, aunque para ello debería llegar a un acuerdo con Willian José. algo que se contempla, porque no quiere moverse este verano de San Sebastián.

Y es que en la entidad realista las relaciones con Maldonado son buenas y fluidas, y ya saben que no hay intención por parte de sus agentes de mercadear este verano con el brasileño, porque quiere seguir esta temporada en la Real. También se ha hablado de cuánto costaría a la Real comprar ese 30% restante de los derechos federativos, que le costarían unos 18 millones, algo que de momento no se tiene intención de acometer desde el club realista. A partir de ahí, y en este contexto de buenas relaciones, en la Real no hay intención de entrar en ninguna negociación para que salga este verano Willian José. Y el brasileño no tiene intención de escuchar ofertas.

Las conversaciones con el brasileño son fluidas, hasta el punto de que ambas partes tienen pactado y hablado reunirse a partir de septiembre, cuando ya esté cerrado el mercado de fichajes de verano, para negociar una mejora de las condiciones del contrato de Willian José en la Real Sociedad, que fue renovado hace un año hasta junio de 2022 con un cláusula de 60 millones de euros. El club donostiarra quiere hablar con Willian José y con Mikel Oyarzabal para adecuar su contrato con la importancia que ambos han adquirido en la primera plantilla de la Real, mejorando sus cláusulas de rescisión, que en el panorama actual en el que se mueven los precios de las traspasos, se han quedado obsoletas y hasta un poco pequeñas.