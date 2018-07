La Diputación acusa a los transportistas de "no querer pagar ningún peaje"

La diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, ha hablado hoy sobre la situación de la Diputación Foral ante las protestas de los transportistas por la implantación de arcos de cobro en la N-I.

Oiarbide ha afirmado que defenderán en un recurso ante el TS el cobro a los camiones, viendo a continuación el recorrido judicial que presenta el caso.

La diputada también se ha referido a la sentencia recibida y asegura que la Comisión Europea corrobora la decisión del Gobierno Foral.

Oiarbide ha sido tajante asegurando que "los transportistas lo que quieren es no pagar el peaje" y que "aquí no quieren pagar, pero cuando les toca en los demás países no ponen pegas".

Los arcos están divididos en tres tramos, de los cuales el de Irun se mantiene por cuestiones técnicas, el de Andoain aumenta la distancia de tramo de 2 a 5 kilometros y el arco de Etxegarate se mantendrá igual. Además, ha asegurado que implantarán microarcos a la altura de Andoain para las empresas de la zona para que no paguen la totalidad de los kilometros.