Pierre Delignies Calderón, el primer cántabro en el Concurso Internacional de Piano

Acabado el XVIII Encuentro de Música y Academia comienza el Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma O’Shea en el Palacio de Festivales de Cantabria. 20 jóvenes músicos de 13 nacionalidades competirán durante dos semanas por el Gran Premio de Piano de Santander.

En Hoy por Hoy Cantabria hemos hablado con Álvaro Guibert, asesor musical en la Fundación Albéniz y con Pierre Delignies Calderón, el primer cántabro que llega a la final de este concurso. El joven pianista nació en 1990 en Santander y enseguida empiezó a destacar en el Conservatorio Jesús de Monasterio. Su capacidad y cualidades hacen que sea becado por la Fundación Botín y se traslada a San Sebastián, donde realiza sus estudios superiores con los profesores Marta Zabaleta, Miguel Borges, y Ricardo Descalzo en la especialidad de repertorio contemporáneo. Acaba su carrera con Matrícula de Honor y nuevamente becado por la Fundación Botín y por la Fundación Albéniz, se trasladas a Madrid para ingresar en la Escuela Superior de música Reina Sofía. En la actualidad sigues formándose con la pedagoga rusa Galina Egiazarova, que en el curso 2013-2014 le otorgó el premio al alumno más sobresaliente de la cátedra.

Hasta ahora no había participado en ningún concurso, pero dice que el de Santander es especial: "El jurado no solo valora la parte atlética, de la ejecución y la técnica, se valoran otros aspectos y por eso me gusta este certamen", ha apuntado Delignies.