El escuadrón de caballería apoyará los encierros internacionales de Cuéllar

El Palacio de Pedro I ha acogido la Junta de Seguridad de los Encierros de Cuéllar 2018 bajo la presidencia de la subdelegada del Gobierno, Lirio Martín. La subdelegada del Gobierno explica que 'la Junta de Seguridad ha perfeccionado, en su reunión de hoy, el dispositivo para evitar incidentes y garantizar la seguridad durante las fiestas'.

Según ha señalado el alcalde de Cuéllar, la organización de los encierros se mantiene igual que en los tres úlitmos años con la presencia del escuadrón de caballería de la Guardia Civil que supone un apoyo importante. García ha anunciado que en esta edición se van a instalar carteles de aviso tanto en la salida de corrales como en la zona de El Embudo en inglés y en castellano. Del mismo modo los avisos verbales de seguridad que se realizan antes de la suelta y en El Embudo también serán en castellano y en inglés. Esta es una medida novedosa que ha venido implementada por la declaración de Interés Turístico Internacional.

Al igual que en los últimos años, García ha recordado que en la salida de los corrales la dirección de campo estará acompañada por los 20 caballistas que estos seleccionen y el resto se incorporarán en la zona de la cañada de la Reina. "Creemos que es una medida muy positiva porque permite controlar la manada al poco de salir de los corrales y eso nos ayuda a garantizar un encierro en condiciones", apunta el alcalde.

Ambos aspectos también han sido resaltados por el concejal de Seguridad, Marcos Rodríguez, que considera fundamental la participación del escuadrón de caballería y también de efectivos del Seprona. Rodríguez será un año más quien asuma las comunicaciones constantes con Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, Servicios Municipales y la dirección de campo. En principio van a contar con seis efectivos de Policía Local, unas 20 personas de Protección Civil de las agrupaciones de Cuéllar, La Granja-Valsaín, Sepúlveda, Cantalejo y El Espinar que colaborarán en la vigilancia del recorrido urbano del encierro, los primeros auxilios y el control de entrada y salida en la Plaza de Toros. Según ha explicado Rodríguez, este año el número de efectivos será ligeramente inferior debido a que coinciden con fiestas en otras localidades. También se va a contar con las unidades de Seguridad Ciudadana y Tráfico.

El concejal de Seguridad, también ha comentado que se va a tener especial sensibilidad con el tema antitaurino y ha pedido respeto, "todos los años estamos pendientes, respetamos a todo el mundo pero que no vengan a enturbiarnos la fiestas, que respeten nuestras fiestas y tradiciones". También se van a mantener los choche de bloqueo que se instalaron el pasado año por primera vez, en los accesos de la Plaza Mayor y en lugares de mucha afluencia de público como las verbenas.

Del mismo modo se ha insistido desde la Guardia Civil en la sustitución de los vasos de vidrio por vasos de plástico para evitar percances, aspecto que también ha sido reseñado por el concejal de Seguridad y por el alcade de Cuéllar recordando que es un aspecto que se incluye en el bando que cada año se hace público desde el Ayuntamiento. Además se va a contratar una empresa de seguridad externa como se ha venido haciendo en los años anteriores para controlar que los vehículos no autorizados -los autorizados serán los mínimos imprescindibles-, no entren en el recorrido por el campo para no molestar a las reses y después darán apoyo en la seguridad de la Plaza de Toros.

El personal sanitario y las ambulancias serán las mismas que en años anteriores y se va a tener especial atención en la seguridad para evitar agresiones sexuales, y concienciar contra los actos sexistas durante las fiestas. Se controlará por la participación de personas aptas para correr durante una hora antes del encierro, Protección Civil y Policía Local vigilaran el recorrido para que no haya personas con niños pequeños, personas mayores o que tengan dificultades físicas y evitar la participación de personas ebrias en el encierro.

La SG-205 permanecerá cerrada entre las 7,50 y las 8,40 horas, para el paso de los toros y los caballos los días de los encierros. Mientras, la subdelegada ha recordado que "se establecerán controles de tráfico de alcohol y drogas, para disuadir de conducir a quien haya consumido estas sustancias, para evitar accidentes" y que "la tasa de alcohol a la hora de conducir debe ser 0,0". Se recuerda que está prohibido circular con cualquier vehículo a motor en los espacios anexos al itinerario de los encierros, con excepción de los vehículos autorizados. Además, tanto caballistas como corredores deben seguir siempre las instrucciones y los consejos de la organización y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para evitar posibles percances.