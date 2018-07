El PSPV comprende que Rodríguez recupere la alcaldía de Ontinyent, Compromís se borra, PP y Ciudadanos lo critican

Fuentes del PSPV señalan que "respetan pero no valoran" la vuelta de Rodríguez. Las mismas fuentes han señalado a la SER que la decisión de apartarse de la alcaldía fue personal y que decidió delegar sus funciones en Rebeca Torró para preparar su defensa en el caso Alquería.

El partido respeta que Rodríguez vuelva a la alcaldía porque no se ha levantado el secreto del sumario ni se conocen más detalles de la investigación que lleva el juzgado de instrucción numero 9 de Valencia y tampoco ha trascendido si afecta a Ontinyent.

El PSPV asegura que cuando se levante el secreto se volverá a valorar la situación del expresidente de la Diputación. Recordamos que ell PSOE (la dirección federal) suspendió de militancia a Rodríguez de forma cautelar el pasado 29 de junio, dos días después de su detención. Rodríguez fue puesto en libertad después de pasar una noche en dependencias policiales. El juez le investiga por supuestos delitos de malversación y prevaricación por irregularidades en la contratación de personal directivo.

No todos coinciden en el PSPV



Por su parte, Ximo Puig, secretario general del PSPV, a preguntas de la SER, ha señalado que le gustaría que cuanto antes se levantara el secreto del sumario y que la decisión de Rodriguez de volver a la alcaldía es personal.

Sin embargo, la dirección del PSPV en la provincia de Valencia, sigue defendiendo que cualquier compañero en la situación de Rodríguez debería apartarse de los cargos que ha conseguido por estar en las listas socialistas, como en el caso de la alcaldía de Ontinyent.

Rodríguez se cuela en el pleno

En la previa del primer pleno ordinario de Toni Gaspar como presidente de la Diputación de Valencia se ha colado el expresidente Jorge Rodríguez. La reunión de ayer de Rodríguez, como alcalde de Ontinyent, con la consellera Ana Barceló a pesar de estar Rodríguez investigado en la Operación Alquería... Toni Gaspar no ha querido opinar. Considera que no le toca...

Pero sí han opinado los demás: la vicepresidenta de la Diputación, de Compromís, Maria Josep Amigó, considera que lo importante es que la Diputación está a salvo... Lo que haga Rodríguez como alcalde es problema suyo.

Pero PP y Ciudadanos consideran que Rodríguez ha hecho un flaco favor al Pspv, a la Diputación y a los valencianos. La popular MariCarmen Contelles no entiende que lo que no es bueno para los socialistas (le suspendieron de militancia) y no es bueno para la diputación no puede ser bueno para Ontinyent y piden a Ximo Puig y al Psoe que tomen cartas en el asunto.

Mamen Peris, de Ciudadanos, recuerda que hay socialistas que consideran que Rodríguez debería haber soltado la vara de mando.