Piccini y Kangin Lee se estrenan con el Valencia

Llegar y besar el santo. Es el caso de Piccini. Apenas un entrenamiento y unas horas de convivencia con sus nuevos compañeros y directo al once. Ya avisaba en su presentación de que llegaba rodado del Sporting de Portugal y Marcelino no se cortó a la hora de ver cuanto antes en acción a su nuevo lateral derecho.

ONCE VCF EN LA PRIMERA PARTE: Cristian (Neto, 30'); Piccini. Vezo, Murillo, Gayà; Carlos Soler, Wass, Kondogbia, Nacho Gil; Jordi Escobar (Kangin Lee, 23') y Santi Mina. ONCE VCF SEGUNDA PARTE: Neto (Jaume, 62'); Montoya, Gabriel, Diakhaby, Lato; Ferran Torres, Racic, Parejo, Medrán; Rodrigo y Zaza.

El italiano cumplió. Poco trabajo de defensa. Lo que le permitió hacer lo que más le gusta: sumarse al ataque, aunque muy contenido. Ya aclaró antes del partido que su paso por Portugal le ha valido para encontrar la disciplina defensiva de la que adolecía en el Betis.

Piccini se fue al ataque mediada la primera parte, porque en los primeros 25 minutos no hacía falta. Carlos Soler se bastaba solo. Fue el mejor: activo en ataque como extremo y yéndose hacia el centro, su hábitat natural, para organizar. Máxime cuando Marcelino puso en práctica una variante que puede utilizar en este curso: permutar las posiciones de Carlos Soler y Wass, cuando el danés, como ante el Lausanne, coincida en el campo con Soler.

Otro nombre propio de la primera parte es el de Kangin Lee. Marcelino hizo debutar con el Valencia al coreano en el minuto 23 sustituyendo a otra joven perla, Jordi Escobar. Los dos tenían la misma misión: acompañar a Santi Mina en el ataque. Muy activo Lee sobre el que ya se posan los focos tras su reciente renovación. Y no parece poderle la presión. Mostró descaro y no dudó en disparar desde la frontal uno de los primeros balones que le cayó. Como también le cayó del cielo un centro de Gayà que no supo aprovechar pese a haberse quedado solo en el área pequeña. Seguro que dentro de unos años no desperdiciará una oportunidad así. Pero ahora entra el fallo por precipitación sí entra en el guión.

En la segunda parte saltó al campo Rodrigo. Y eso ya es otra cosa. El jugador en mejor forma de la temporada pasada apareció ante el Lausanne en la misma línea: siendo el hombre con más peligro en la zona de ataque. Una sensación que no aportó Zaza, al que puede estar pesándole la incertidumbre sobre su futuro y sobre la confianza que Marcelino tiene en él.

También se notó la presencia en el centro del campo del otro gran jefe del equipo. Jugó Parejo y se bastó en el centro del campo ante un rival inferior aunque más rodado que el Valencia. Y se bastó porque Racic pasó mucho más desapercibido que en su debut ante el Galatasaray. Además de las botas de Parejo nació la ocasión más clara del Valencia en el partido. De un magistral lanzamiento de falta del capitán valencianista vinieron tres paradones de Castella, el meta del Lausanne, a tiros de Parejo, Zaza y Rodrigo.

En definitiva, como reza el tópico de las pretemporadas: partido para sacar pocas conclusiones y sí para acumular minutos e ir engrasando una máquina que seguro se verá más exigida en la tercera cita veraniega: el sábado ante un clásico europeo, el PSV Eindhoven.