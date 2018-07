Alta tensión en la candidatura alternativa ante la asamblea de Cuatro Vegas

Esta tarde los alrededor de un millar de agricultores de la comunidad de regantes Cuatro Vegas acudirán a las urnas para elegir presidente. Todos menos Vicente Serrano, candidato alternativo al actual presidente, José Antonio Pérez, que fue dado de baja hace unos días, y un grupo de otros 250 que tienen sus tierras en una zona considerada excluida del ámbito de Cuatro Vegas.

Los ánimos estaban ayer calientes y los comuneros excluidos el pasado viernes se presentaron en la Delegación del Gobierno de la Junta para pedir la intervención y la suspensión de las elecciones ante lo que consideran un atropello a sus derechos democráticos.

A medida que se ha ido acercando la fecha de las elecciones la tensión ha ido creciendo y los integrantes de la candidatura alternativa tratan, por todos los medios a su alcance, de parar unos comicios que consideran irregulares tras las últimas decisiones de la Junta rectora de la comunidad.

Tras varias horas de concentración, los regantes pudieron mantener un encuentro con la delegada del Gobierno, Gracia Fernández; le pidieron que interviniese para que hoy no se celebran esas elecciones, pero Fernández les comunicó que no tiene competencias para tomar esa decisión, una respuesta que no ha gustado a los comuneros porque consideran que se trata de una dejación de funciones de la delegada.

Vicente Serrano y los regantes que apoyan su candidatura han señalado que si hoy ocurre cualquier altercado, debido al mal ambiente que existe para la celebración de la asamblea de Cuatro Vegas, “también será responsabilidad suya, ya que nuestra petición está dentro de la ley, porque dejar fuera al único candidato alternativo no es democrático ni está en consonancia con las libertades de las que gozamos”.

Esa situación de violencia contenida les ha llevado a demandar al subdelegado del Gobierno “protección y seguridad a fin de evitar problemas de orden público”. Basa esa alarma en la presumible gran afluencia de personas que asistirán a una Junta General que tendrá lugar en las oficinas de la comunidad de regantes, “lugar que no reúne las condiciones de seguridad y aforo necesarias para esta celebración”, señalan.

Desde la Junta directiva de la comunidad se asegura, sin embargo, que no hay conculcación de las normas, “sino todo lo contrario” y sostienen que la baja del candidato alternativo no es más que un acto obligado tras la revisión del censo y comprobar que el candidato Serrano no puede tener la consideración de comunero.

El propio presidente de Cuatro Vegas recuerda que fue la Junta de Andalucía la que, en un auto remitido a la comunidad en junio del año pasado, la masa de agua 060.011 y los regantes que allí están ubicados, “no pertenecen a su ámbito de riego y es exterior al perímetro de la Comunidad de Regantes”.

Esa zona fue adscrita a la comunidad Campo de Níjar, ya que de allí recibe el agua desalada. En base a esa información, la Junta instó a llevar a cabo esa delimitación, bajo amenaza de “iniciar actuaciones para el cumplimiento de la legalidad”.

José Antonio Pérez afirma que ese oficio de la Junta se vio en la asamblea celebrada el año pasado, con Vicente Serrano como testigo, por lo que presumiblemente debía conocer la situación y la imposibilidad de ser candidato a Cuatro Vegas.

En cualquier caso, y según la actual directiva, la exclusión no afecta a todos los integrantes de la candidatura alternativa y, de hecho, ocho de ellos pueden formar parte de la misma, pero no Serrano, que queda fuera en cumplimiento de las instrucciones de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.

Pérez niega que haya ninguna tropelía, “lo único que hemos hecho es cumplir la orden y los estatutos”.