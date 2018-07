“El fútbol no solo es un mundo de hombres”

Es la ‘reina’ en la Federación Almeriense de Fútbol (FAF) y tiene al presidente Doblado como su gran Maestro para aprender cada día más y mejor cómo funciona la Casa del balompié de la tierra y para aprender las artes del mundo del fútbol desde los despachos. Hablamos de Rocío Martín, que hace de todo en la FAF (es secretaria del Comité de Entrenadores, Vocal del Comité de Competición, Jefa de Estudios y profesora del CEDIFA en Almería y secretaria de Presidencia), por lo que su responsabilidad es cada día más grande porque es una 'esponja' y aprende de todos, del equipo de buenos federativos que tiene Martín Doblado en la Federación Almeriense de Fútbol. Responde segura porque tiene las ideas muy claras en el mundo del fútbol federativo. Tiene todo bajo control porque es una persona muy organizada en la Federación Almeriense.

Llegó casi de casualidad a la FAF: “Estaba estudiando oposiciones para secundaria por Geografía e Historia porque soy Licenciada en Humanidades y de repente nombran a mi padre presidente de la Federación Almeriense de Fútbol. Pasan unos meses, yo sigo con mis oposiciones, me suspenden y hace falta alguien en el Colegio de Entrenadores como secretario. Me venía algunas tardes y poco a poco me iban dando más funciones y a día de hoy la verdad es que llevo bastantes cosas”.

El fútbol es una de las pasiones que tiene en la vida: “Me gusta mucho desde pequeña, no me quedó otra (risas). Mi padre ha sido entrenador toda la vida y uno de los olores que tengo de mi infancia es el césped recién cortado. Iba con él a los entrenamientos y parece que mi destino estaba en el fútbol. La vida del hijo o de la hija de un entrenador de fútbol es muy movida porque cada dos años estas en una ciudad; y recuerdo que mi padre no se quedaba más de dos temporadas en el mismo equipo. Aquello suponía cambio de colegio, hacer amigos nuevos... pero creo que tanto a mi hermano como a mi nos ha venido bien porque nos ha hecho personas muy extrovertidas. He conocido muchos sitios y muchas personas”.

Fútbol de moda

El fútbol femenino no para de crecer: “Cada vez hay más chicas jugando al fútbol y cada vez tenemos más entrenadoras. Tenemos 541 licencias de jugadoras y entrenadoras en la Federación Almeriense de Fútbol. Son muchas desde que empezamos porque recuerdo que no había casi nada en el fútbol almeriense”.

El Almería debutará con su nuevo equipo femenino la próxima temporada 21018-2019: “Es una gran noticia porque estamos hablando del equipo más representativo de la ciudad y ojalá que todos vayan siguiendo el ejemplo del Almería. Es muy bueno que sigan saliendo equipos de fútbol femenino en Almería”.

Augura un buen futuro al balompié femenino: "Entiendo que sí porque desde la Federación Andaluza de Fútbol se está haciendo todo lo que posible para que cada vez haya más jugadoras y más entrenadoras formadas".

Una gran familia

La familia de la Federación Almeriense de Fútbol está muy unida: “Es una familia maravillosa, desde el delegado de sala que se deja la piel en todo momento porque cualquier encargo siempre lo tiene hecho en tiempo. Luego tenemos a Pepe Alías que coordina a todas las selecciones provinciales o Pepe que lleva las fichas durante muchísimos años, Eduardo el de los veteranos... hay un equipo de trabajo fenomenal”.

La Federación Almeriense de Fútbol mueve familias, muchas familias: “Si mueves a un entrenador estamos moviendo a todo el grupo humano que controla, por lo que el fútbol al final es una fenómeno sociológico con un valor incalculable, siempre que se haga como debe hacerse. El fútbol es una herramienta educacional muy grande”.

Su trabajo en la FAF

Tiene las ideas muy claras y sus objetivos en la FAF: “Estoy bien como estoy en la Federación Almeriense de Fútbol porque soy una persona que le gusta trabajar en la sombra y a la que no le gusta el protagonismo. Estoy muy bien con las funciones que tengo que desarrollar. No soy ambiciosa a nivel de querer un cargo”.

Habla de su padre y presidente: “Es un fenómeno; nos parecemos muchísimo, tenemos el mismo genio que tiene él, para lo bueno y lo malo. Es una persona muy constante, recta, humilde... y el Doblado presidente es igual, es una persona justa”.

Nació en Antequera, pero Almería se metió en su corazón: “Me siento tan almeriense que veo nubes y me apetecen migas. Almería tiene una luz que cuando me voy fuera se echa en falta. Almería es una ciudad maravillosa”.