El calendario del Almería

La Segunda empieza con el acelerador pisado a fondo. El Almería ya conoce su camino hacia una nueva permanencia en la categoría de plata y el sorteo no ofrece ningún tipo de respiro a los hombres de Fran Fernández. El 18 de agosto se da el pistoletazo de salida a la competición con visita al Cádiz, en el Ramón de Carranza, un feudo que no se le dio bien a la escuadra almeriense en las últimas temporadas. El estreno en casa queda fijado para el 26 de agosto, con la Feria entrando en su recta final, frente al CD Tenerife. Una semana después, también en el Mediterráneo, llegará el Málaga, recién descendido, el 2 de septiembre.

En la cumbre

Si Cádiz, Tenerife y Málaga van a marcar el comienzo de Liga para el Almería, la etapa de montaña no finaliza, porque en la cuarta, hay visita a Osasuna, mientras que en la quinta, el Zaragoza viene al Estadio. Rivales con cartel, historia y cuyo objetivo es pelear por ascender de categoría. A diferencia de otras campañas, la presión no será para el grupo de Fran Fernández, que parte desde la humildad, trabajo y esfuerzo para sacar adelante una Liga denominada como “una Primera División B”.

Entre la sexta y novena jornada se produce, a priori, un pequeño descanso en el puerto de montaña que deben subir los rojiblancos. Numancia-Almería, Almería-Reus y Córdoba-Almería antes de un interesante encuentro en Las Palmas, otro club que acaba de caer a la Liga de plata. Especialmente marcado en el calendario está el Rayo Majadahonda. El 11 de noviembre es probable que el Cerro del Espino continúe en obras para adaptar sus condiciones a la LFP, por lo que el encuentro se celebraría en el Wanda Metropolitano, feudo del Atlético de Madrid, que le ha cedido su Estadio a un recién ascendido. El último partido de 2018 se celebrará en el Martínez Valero, contra el Elche, el 22 de diciembre. En este sentido, el 2019 sube el telón con el Almería-Mallorca, el 6 de enero, para cerrar la primera vuelta con el Alcorcón-Almería, con fecha de 13 de enero.

Asimétrico

Los choques de la primera vuelta no coinciden con los de la segunda. Este cambio fue aprobado en la Asamblea de la RFEF con el visto bueno de las televisiones. El Almería sí inicia la segunda vuelta contra el Cádiz, pero en la segunda jornada no se mide al Tenerife, sino a Osasuna. Pero los aficionados, que ya empiezan a hacer cuentas y a mirar de reojo al tramo donde todo estará en juego, el calendario vuelve a bajar de intensidad. Almería-Elche, Mallorca-Almería, Almería-Alcorcón, Las Palmas-Almería y Almería-Albacete son los últimos compromisos de la temporada 2018-2019. A diferencia de la campaña anterior, la Liga acaba en el Mediterráneo. Como dato a tener en cuenta, no hay fijada ninguna jornada entre semana. Solo ocurrirá con la Copa. No hay rival fácil en una Segunda División endiablada.

Primera vuelta

19 agosto. Jornada 1: Cádiz-Almería

26 agosto. Jornada 2: Almería-Tenerife

2 septiembre. Jornada 3: Almería-Málaga

9 septiembre. Jornada 4: Osasuna-Almería

16 septiembre. Jornada 5: Almería-Zaragoza

23 septiembre. Jornada 6: Numancia-Almería

30 septiembre. Jornada 7: Almería-Reus

7 octubre. Jornada 8: Córdoba-Almería

14 octubre. Jornada 9: Almería-Las Palmas

21 octubre. Jornada 10: Albacete-Almería

28 octubre.Jornada 11: Granada-Almería

4 noviembre. Jornada 12: Almería-Sporting

11 noviembre. Jornada 13: Rayo Majadahonda-Almería

18 noviembre. Jornada 14: Almería-Deportivo

25 noviembre. Jornada 15: Nástic-Almería

2 diciembre. Jornada 16: Almería-Extremadura

9 diciembre. Jornada 17: Oviedo-Almería

16 diciembre. Jornada 18: Almería-Lugo

22 diciembre. Jornada 19: Elche-Almería

6 enero. Jornada 20: Almería-Mallorca

13 enero. Jornada 21: Alcorcón-Almería

Segunda vuelta

20 enero. Jornada 22: Almería-Cádiz

27 enero. Jornada 23: Almería-Osasuna

3 febrero. Jornada 24: Málaga-Almería

10 febrero. Jornada 25: Almería-Numancia

17 febrero. Jornada 26: Reus-Almería

24 febrero. Jornada 27: Almería-Córdoba

3 marzo. Jornada 28: Zaragoza-Almería

10 marzo. Jornada 29: Sporting-Almería

17 marzo. Jornada 30: Almería-Granada

24 marzo. Jornada 31: Deportivo-Almería

31 marzo. Jornada 32: Almería-Rayo Majadahonda

7 abril. Jornada 33: Extremadura-Almería

14 abril. Jornada 34: Almería-Nástic

21 abril. Jornada 35: Tenerife-Almería

28 abril. Jornada 36: Almería-Oviedo

5 mayo. Jornada 37: Lugo-Almería

12 mayo. Jornada 38: Almería-Elche

19 mayo. Jornada 39: Mallorca-Almería

26 mayo. Jornada 40: Almería-Alcorcón

2 junio. Jornada 41: Las Palmas-Almería

9 junio. Jornada 42: Almería-Albacete