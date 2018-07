Un corazón roto hecho canción

Si la semana pasada recordábamos las canciones de amor de los 90 que a más de uno le sirvieron para encandilar a la pareja, hoy vemos el reverso de la moneda. Y ahí encontramos, también, a Alejandro Sanz. Y si hablamos de aquella década no está mal recuperar también el ‘Corazón Partío’ que llevó al artista a firmar el disco más vendido de la historia de nuestro país. Precisamente Alejandro colaboraba en los inicios de una jovencísima artista que eclosionaba en los 90.

Malú tenía apenas 15 años cuando publicaba ‘Aprendiz’, un trabajo que mostraba el gran futuro que tenía esta muchacha y que luego se ha confirmado con una consolidada carrera musical. Canciones de desamor tras una relación tóxica. Malú le cantaba a un amor pasado y otra grandísima voz, la de Marta Sánchez, a un amor que no quería que se fuese.

Sánchez publicaba en 1993 ‘Mujer’, un disco que incluía todo un clásico del pop español, ‘Desesperada’, y que servía de carta de presentación para el primer trabajo de la cantante en solitario tras su salida del grupo Olé Olé. Otra que dio el campanazo con su primer trabajo, aunque no era conocida con anterioridad, fue Laura Pausini.

La italiana, a la que prácticamente hemos adoptado en España, se daba a conocer en 1993 y llegaba al año siguiente a nuestro país con disco traducido al castellano presentado por 'Se fue'. El amor y el desamor han sido las tónicas generales de esta cantante melódica que siempre ha bordado los trabajos que ha realizado, aunque ahora mucho más maduros que antaño. Ya que estamos en Italia, vamos a escuchar a otro clásico de la década: Nek.

Un hombre que se presentó en 1997 en tierras hispanas con el exitazo ‘Laura no está’, que aunque cantaba en español no tenía ni idea del idioma pero que se había catapultado internacionalmente con una versión de sus propios temas en la lengua de Cervantes. En realidad llevaba desde principios de la década con una gran carrera en su país, pero desde entonces su repercusión se incrementó exponencialmente gracias a este buen tema. Crucemos el charco ahora para escuchar a un rey de la seducción que también le canta a los revolcones amorosos.

Es verdad que Luis Miguel tiene innumerables temas que, especialmente en América Latina, han cosechado éxitos intensos. Pero vamos a destacar uno conocido en España que recuperaba un clásico de los Jackson 5, el ‘Blame It on the Boogie’ que se versionó como‘Será que no me amas’ en 1990, en el disco ’20 años’. Y si entre mexicanos anda el juego, recuerden una preciosa balada de los Maná.

Dentro de la intensa carrera discográfica del grupo, los noventa sin duda fueron su década dorada con discos tan memorables como el tercero, de 1992 y que se llamaba ‘¿Dónde jugarán los niños?’, que incluía la preciosa ‘Vivir sin aire’. Desde entonces se convirtieron en referencia del rock latino y no han parado de llenar estadios en cualquier parte del mundo. El siguiente grupo no ha llenado estadios, pero consiguió en los 90 colarse en las listas de discos más vendidos con un público absolutamente fiel.

Los Camela inventaron el concepto ‘tecno-rumba’ tomando en realidad cosas que ya mezclaban los Chichos pero que gracias a su estética y a las voces de Ángeles y Dioni recuperaron el género. Reyes del casete, de las gasolineras y de las ferias de pueblo, el grupo alcanzó una repercusión impensable. Para gustos están los colores, pero toda España había escuchado este ‘Sueños inalcanzables’ en 1995 y años posteriores. Pero es hora de despedirse y ya saben que nos gustan los golpes de timón musicales, así que nos vamos a ir con Joaquín Sabina, que también le cantó a esto del desamor magistralmente en un tema inmortal publicado en 1999 que marcó además el cambio de voz del maestro y cuyo éxito lo dejó exhausto durante una temporada. Pero mereció la pena a cambio de parir maravillas como ’19 días y 500 noches’.