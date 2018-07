La justicia da marcha atrás al caso de las subvenciones en la residencia de Pinto

A finales del año 2015 el nuevo gobierno de Ganemos Pinto decidió retirar la subvención de cinco plazas de la residencia de ancianos Dolores Soria gestionada por Mensajeros de la Paz. El motivo era que no tenían competencias para ello, a pesar de que esa subvención venía de legislaturas pasadas. Con todo, los ancianos permanecieron en la residencia y el gobierno buscó otras fórmulas de financiación. Desde entonces tres de los residentes han fallecido, uno alcanzó un acuerdo con el consistorio y una más, una mujer de 91 años, continuó con el proceso judicial que ahora le ha dado la razón.

Según ha informado el Partido Popular, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 28 de Madrid sentencia que se vulneraron los derechos de los familiares por no haberles recibido ni haber coordinado suficientemente con ellos el cambio de fórmula, por lo que el procedimiento no fue el adecuado y se debe volver a la situación anterior, manteniendo las subvenciones. Una “buena noticia”, según el concejal del PP Salomón Aguado, tras “dos años y medio de calvario judicial”.

Por su parte la concejala de Servicios Sociales de Pinto, Tania Espada, ha explicado que en realidad la sentencia no entra en el fondo del asunto, en si tienen o no competencias para subvencionar las plazas de residencia, sino en el procedimiento, que considera irregular y por tanto anula el acuerdo posterior de Junta de Gobierno. No obstante recuerda que los ancianos siguieron en todo momento en la residencia gracias al acuerdo al que llegaron con Mensajeros de la Paz.