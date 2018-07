El Ayuntamiento insta a los propietarios a que derriben el edificio en ruinas de la Plaza Mayor

El concejal de Urbanismo, Javier Muñoz, ha anunciado hoy que el Ayuntamiento de Soria se ha puesto en contacto con los propietarios del edificio de la Plaza Mayor que se derrumbó el pasado sábado sin que se produjeran daños personales. “Vamos a declarar el estado de ruina del edificio y ahora tienen 15 días para actuar y corregir, aunque todo pasa por demoler la parte interior”, ha explicado Muñoz.

El concejal popular Javier Martín ha denunciado esta misma mañana este caso. Ha destacado que “estamos ante un edificio que en 4 meses se ha caído, ya presentaba un aspecto deplorable, lo avisamos que había que hacer una revisión y de un día para otro se ha declarado en ruina inminente, ha habido que vallar todo el perímetro, un comercio ha tenido que trasladarse a otro local”.

Esta situación se ha producido en un momento en que la Plaza Mayor tiene más visitantes, terrazas y se han abierto negocios nuevos lo que implica un “perjuicio estético, visual para los sorianos, para los visitantes y para los comercios”.

Referente a otros inmuebles, el concejal popular matizaba que “éste no es el único edificio, en el Collado hay uno con una malla verde, otro donde estaba la Droguería Moderna, y otro que está tapado con una lona de Antonio Machado”. Martín advierte que se solicita que el Ayuntamiento debe actuar “por la seguridad de los ciudadanos, no es marketing visual, no es estético, es seguridad”.