Éxito desproporcionado

Como bien saben los oyentes, soy de letras. La matemática básica se me da más o menos bien. Pero calcular probabilidades se me escapa, mis dos neuronas sanas no tienen tanta memoria de los tiempos del cole y las clases de mates... Por eso, les lanzo la pregunta: ¿Qué probabilidades hay de que en apenas un mes, en una provincia tan despoblada (y por otro lado envejecida) celebremos tantos campeonatos de España? Y añado, ¿y en tantas modalidades diferentes? Marta Pérez, Raquel Álvarez (en categoría absoluta y en master) y Mario Arancón, campeones de Atletismo; Alfonso Izquierdo, en Duatlón Cross en Almazán; Sergio Martín, con varios triunfos en Natación; Carlos Cortés, en Billar a la Quilla...

No es normal. Lo de Soria no es normal. Se escapa a cualquier estimación racional. Poca población, pero mucho deporte y muy bueno. Sería la conclusión pero no la explicación. El Deporte rezuma por los cuatro puntos cardinales de Soria. El otro día lo valoraba hablando con familiares: tantos y tantos equipos y clubes de tantas modalidades deportivas, de diferentes categorías de edad, de ambos géneros, compitiendo a nivel nacional, regional (en Castilla y León, Aragón o incluso La Rioja). Y siendo sólo 89.000 personas en la provincia. Es desproporcionado.

Precisamente esta semana visitan nuestra ciudad los evaluadores de la candidatura de Soria a Ciudad Europea del Deporte 2019. Allá donde miren se encontrarán que Soria rezuma deporte por sus cuatro costados. Tiene pasado, con Fermín y Abel, tiene presente, con Marta como principal referente, y tiene futuro, con un gran trabajo de cantera y promoción desde el colegio o desde la base de los clubes. Se logre o no esa distinción continental, Soria es indiscutiblemente, puro Deporte.